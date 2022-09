Cette dernière désignation contribue à promouvoir la cohérence,

le professionnalisme et la confiance sur le marché des services financiers

TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Afin de renforcer davantage la protection des consommateurs et des investisseurs, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a approuvé la désignation de conseiller désigné en services financiers (DFSAMC) de l'Institut canadien des valeurs mobilières (ICS) comme titre de compétences pour l'utilisation du titre de conseiller financier en Ontario.

« Le titre de DFSAMC permettra à de nombreux professionnels de la finance de continuer à utiliser le titre de conseiller financier en vertu du cadre de protection du titre des professionnels des finances », explique Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie, à l'ARSF. « En tirant parti des exigences en matière de compétence existantes et de l'enregistrement auprès des autorités en valeurs mobilières et des autorités de gestion des fonds communs de placement, nous minimisons le fardeau réglementaire tout en contribuant à promouvoir la cohérence, le professionnalisme et la confiance parmi ceux qui offrent des services de planification financière et de consultation. L'engagement de ces professionnels à placer les intérêts du client avant les leurs et à poursuivre leur formation profitera à l'ensemble de l'industrie. »

CSI est le troisième organisme d'accréditation à obtenir l'approbation pour l'utilisation du titre de conseiller financier en Ontario. La désignation de planificateur financier personnel (PFPMD) de CSI a été approuvée pour l'utilisation du titre de planificateur financier en Ontario en mai 2022.

« CSI est très heureux que l'ARSF ait approuvé sa désignation de conseiller désigné en services financiers (DFSAMC) », déclare Marie Muldowney, directrice générale de l'Institut canadien des valeurs mobilières. « La désignation de DFSAMC est approuvée par la plupart des principales institutions financières canadiennes et garantit que les conseillers financiers ont les connaissances et les compétences supérieures nécessaires pour fournir des conseils appropriés à la situation financière d'un client. »

Les organismes d'accréditation approuvés par l'ARSF sont responsables de la surveillance des pratiques suivies par les titulaires des titres de planificateur financier et de conseiller financier et de la conformité aux normes établies. L'ARSF exige que les organismes d'accréditation mettent en place de robustes mécanismes de surveillance et un code de conduite qui exige que les détenteurs d'un titre de compétence donnent la priorité aux intérêts des clients.

La protection des titres de planificateur financier et de conseiller financier en Ontario est une étape positive importante pour l'industrie et pour les consommateurs qui cherchent des services de planification financière et de consultation. L'établissement de normes minimales d'éducation, de conduite et de supervision contribue à promouvoir la cohérence, le professionnalisme et la confiance parmi les personnes qui utilisent les titres. Cela réduit également la confusion quant à la vaste gamme de titres et de titres de compétence utilisés sur le marché des services financiers.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur CSI et sur les titres de compétence PFPMD et DFSAMC approuvés par l'ARSF, veuillez consulter CSI.ca.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers