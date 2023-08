Apprentissage du français en milieu de travail - Près de 900 000 $ pour favoriser l'usage du français dans trois régions

GATINEAU, QC, le 28 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts pour franciser davantage les personnes en milieu de travail en octroyant une aide financière de 875 730 $ à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour la réalisation du projet Développer des affaires en français en Outaouais, en Montérégie et en Estrie. L'annonce a été faite par la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, accompagnée du président-directeur général de la FCCQ, M. Charles Milliard.

Destiné aux entrepreneurs de petites entreprises et aux membres de leur personnel, ce projet propose un programme d'initiation au français en milieu de travail basé sur une méthode d'apprentissage par l'action, en l'occurrence par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'affaires et des activités de réseautage. Un parcours d'accompagnement compris entre 30 et 40 heures sera réalisé en partenariat avec des chambres de commerce locales et des établissements d'enseignement supérieur. La FCCQ prévoit également des activités de sensibilisation et de mobilisation mettant l'accent sur la valeur ajoutée de l'apprentissage du français pour le développement d'affaires des petites entreprises des régions ciblées.

Offre de services aux entreprises

Ce projet s'inscrit dans le palier 1 de l'offre de services de Francisation Québec qui concerne des activités d'initiation au français pour les petites entreprises. Il vise, par des projets pilotes, à favoriser les relations interpersonnelles et à promouvoir l'apprentissage ainsi que l'usage du français des travailleuses et travailleurs en milieu de travail.

Mis en œuvre depuis le 1er juin 2023, Francisation Québec est l'unique point d'entrée gouvernemental pour les services d'apprentissage du français pour les personnes et les entreprises. Il permet aux entreprises œuvrant dans toutes les régions du Québec d'obtenir un accompagnement par une conseillère ou un conseiller spécialisé dans l'organisation d'une activité ou d'une formation d'apprentissage du français pour le personnel pendant les heures de travail rémunérées.

Citations :

« En soutenant des projets visant à promouvoir et à encourager l'apprentissage du français en milieu de travail et dans le monde des affaires, nous agissons pour favoriser la pérennité du français comme langue commune du Québec, une priorité de notre gouvernement. Je tiens à remercier la Fédération des chambres de commerce du Québec qui, par ses actions, contribue à l'atteinte de notre mission, celle de bâtir un Québec francophone et inclusif. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Toutes les initiatives qui permettent de faciliter l'apprentissage du français sont importantes pour atteindre notre objectif d'inverser le déclin du français au Québec. La francisation est un élément clé pour réussir notre mission. En appuyant des initiatives visant à promouvoir et à encourager l'apprentissage du français en milieu de travail et dans le monde des affaires, nous mettons tout en œuvre pour assurer la vitalité de la langue française au Québec. Je remercie la Fédération des chambres de commerce du Québec pour sa proactivité dans l'atteinte de cet objectif. Le français nous unit et nous définit, en plus d'être synonyme de fierté et de possibilités. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Le français est un élément essentiel de notre identité, de notre dynamisme économique. Il constitue un atout majeur dans le monde des affaires. En renforçant l'usage de notre langue commune au sein des entreprises, nous créons un environnement propice à l'intégration linguistique et professionnelle, tout en valorisant notre patrimoine culturel. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le Ministère pour sa confiance et son engagement envers cette initiative cruciale. Nous sommes impatients de collaborer avec les entreprises et les travailleuses et travailleurs afin de faire de ce projet un véritable succès ! »

Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Lien connexe :

La Fédération des chambres de commerce du Québec :

https://www1.fccq.ca/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Sources : Alexandre Lahaie, Directeur adjoint, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 450 210-1789; Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, Tél. : 514 844-9571 poste 3586, C. 438 408-3731; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630