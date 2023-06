Apprentissage du français en milieu de travail à Montréal - Plus de 850 000 $ pour l'apprentissage du français en restauration

MONTRÉAL, le 24 juin 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, annonce l'octroi d'une contribution financière de 856 000 $ à l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal pour la réalisation de la deuxième année du projet DIALOGUEFR.

Destiné aux employeurs et aux personnes employées dans le secteur de la restauration de Montréal, DIALOGUEFR consiste en un service d'accompagnement pour l'apprentissage du français. Ce service est adapté aux besoins des personnes participantes et aux réalités de ce secteur. Il comprend aussi une application mobile portant le même nom pour les soutenir dans leur apprentissage. Entièrement conçue au Québec et accessible au public, cette application contient près de 80 capsules linguistiques qui seront bonifiées dans le cadre du projet.

DIALOGUEFR vise à développer les compétences linguistiques des personnes participantes et à favoriser l'usage du français comme langue de travail et de service dans le secteur de la restauration à Montréal. Il permettra également de promouvoir l'importance de l'apprentissage du français auprès des commerçants de la métropole et de leur personnel qui n'ont pas les connaissances suffisantes pour travailler et assurer un service à la clientèle en français.

« Alors que la saison touristique bat son plein, notre gouvernement agit pour permettre à nos restaurateurs et leur personnel de poursuivre leurs efforts en faveur du français à Montréal. C'est en soutenant des projets concrets comme DIALOGUEFR que nous assurerons la vitalité du français et freinerons son déclin à Montréal. Je tiens à remercier l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) de joindre ses efforts aux nôtres pour bâtir le Québec de demain, une société francophone et inclusive. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Toutes les initiatives permettant de faciliter l'apprentissage du français auprès des personnes qui le désirent sont nécessaires pour atteindre notre objectif d'inverser le déclin du français au Québec. La francisation est un élément clé pour réussir notre mission. DIALOGUEFR est un excellent service d'accompagnement, qui est en plus, adapté aux besoins des participantes et participants ainsi qu'aux réalités du secteur de la restauration. À cela s'ajoute la mise en place récente de Francisation Québec, un guichet d'accès unique pour favoriser l'apprentissage du français. Le gouvernement agit concrètement pour assurer la vitalité de la langue française au Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal annonce avec enthousiasme le retour prochain du programme DIALOGUEFR -- Apprendre le français dans son commerce, qui a connu un vif succès. Ce programme offre un accompagnement linguistique gratuit dans les établissements de restauration, soutenu par une application mobile novatrice. En favorisant la communication orale en milieu de travail, ce projet contribue au développement économique des commerces de proximité à Montréal et à l'inclusion de toutes les personnes commerçantes. Nous exprimons notre profonde gratitude envers le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du gouvernement du Québec pour son soutien financier qui permettra la poursuite du projet et son déploiement dans de nouveaux territoires de ASDCM. »

Sébastien Ridoin, directeur général par intérim de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

Francisation Québec

Mise en œuvre depuis le 1er juin 2023, Francisation Québec est l'unique point d'entrée gouvernemental pour les services d'apprentissage du français pour les personnes et les entreprises. Il permet aux entreprises œuvrant dans toutes les régions du Québec d'obtenir un accompagnement par une conseillère ou un conseiller spécialisé pour mettre en œuvre une activité ou une formation d'apprentissage du français pour leur personnel pendant les heures de travail rémunérées. Pour desservir les entreprises et les membres de leur personnel, Francisation Québec entame une phase transitoire allant du 1er juin au 1er novembre 2023 qui permettra d'expérimenter l'offre de services en milieu de travail.

Ce projet s'inscrit dans le palier 1 de l'offre de services qui concerne des activités d'initiation au français pour les petites entreprises. Il vise, par des projets pilotes, à encourager l'usage du français en milieu de travail, à favoriser les relations interpersonnelles, à renforcer la confiance des personnes participantes et à les inciter à s'inscrire à l'offre régulière de la francisation.

