QUÉBEC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le professeur émérite Gilbert Paquette, la professeure associée Josianne Basque et la professeure honoraire France Henri, tous trois de l'Université TÉLUQ et chercheurs à l'Institut LICEF, ont dirigé un ouvrage collectif auquel ont contribué sept autres auteurs, intitulé Apprendre et enseigner sur le Web : quelle ingénierie pédagogique? Édité par l'Université TÉLUQ et distribué par les Presses de l'Université du Québec, l'ouvrage est disponible sur le site de cette dernière et on peut dès maintenant se le procurer en librairie.

L'essor des technologies numériques entraîne de profonds bouleversements en éducation. La récente pandémie a accéléré leur usage et a révélé le manque de préparation des milieux éducatifs, forcés d'adopter dans l'urgence des modalités virtuelles d'enseignement et d'apprentissage. Les défis pédagogiques, technologiques et organisationnels à relever sont largement sous-estimés.

L'ouvrage traite d'une diversité d'outils conceptuels, méthodologiques et logiciels aptes à soutenir le travail d'ingénierie pédagogique que nécessite la préparation des formations en ligne, dans le but d'en optimiser la qualité pédagogique et médiatique.

« L'Université TÉLUQ tient à souligner la sortie de ce livre, qui contribuera assurément à l'actualisation des pratiques en ingénierie pédagogique et à la formation de la relève. Par notre leadership et notre expertise depuis 50 ans en formation à distance, notre savoir devient plus que jamais un atout pour se démarquer dans l'ère numérique », a souligné la directrice générale, madame Lucie Laflamme.

De son côté, le professeur Gilbert Paquette ajoute que « cet ouvrage bénéficie à la fois des connaissances acquises par la pratique de l'enseignement à distance à l'Université TÉLUQ depuis plusieurs décennies et des recherches menées à son Institut de recherche LICEF, dont sont issus la Méthode d'ingénierie des systèmes d'apprentissage (MISA) et les outils numériques qui ont été largement utilisés au Québec et dans plusieurs pays ».

Le but de l'ouvrage, qui compte 14 chapitres regroupés en 4 parties, est d'identifier les lignes de force d'une nouvelle ingénierie pédagogique adaptée à l'apprentissage en ligne.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

