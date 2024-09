Apporter de l'espoir à un plus grand nombre d'enfants et d'adolescents aux prises avec des cancers agressifs

L'Hôpital de Montréal pour enfants étend ses essais cliniques sur le cancer grâce à un don de 1 million de dollars de Fuel Transport.

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Au Québec, le cancer demeure la première cause de décès par maladie chez les enfants et les adolescents. Malgré les avancées significatives réalisées dans la recherche et la génomique, permettant à 85 % des enfants de survivre à un diagnostic de cancer, 15 % continuent malheureusement de succomber à la maladie. L'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) est déterminé à améliorer ces statistiques et à insuffler un nouvel espoir aux patients en lutte pour leur survie, avec le soutien de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM).

Grâce à un don de 1 million de dollars de Fuel Transport, l'unité de recherche clinique de l'Hôpital de Montréal pour enfants entend doubler le nombre de ses essais cliniques sur le cancer au cours des cinq prochaines années dans le cadre de son programme Trial-Blazers. Cette expansion marque une étape essentielle dans la recherche de traitements plus efficaces, en particulier pour les cancers les plus complexes et actuellement incurables. Pour de nombreux enfants, les essais cliniques représentent leur unique espoir.

Ouvrir la voie à de nouveaux horizons

« Pour beaucoup trop d'enfants atteints de cancer, les essais cliniques sont leur seule chance de survie », a déclaré la Dre Catherine Vézina, cheffe de la division d'hémato-oncologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « En augmentant le nombre d'essais cliniques, nous offrons à nos jeunes patients un meilleur accès à des traitements expérimentaux qui pourraient non seulement améliorer les taux de survie, mais aussi réduire les graves effets secondaires des traitements actuels. Ces essais concrétisent notre engagement à améliorer les résultats et à établir de nouvelles normes en matière de soins pédiatriques contre le cancer. »

L'Institut de recherche du CUSM se réjouit de cette évolution positive, car les essais cliniques sont l'une des priorités de recherche de sa vision 2030. L'unité de recherche clinique du Children est l'une des unités de recherche satellites du Centre universitaire de santé McGill qui peut bénéficier du soutien et des services du Centre de médecine innovatrice de l'IR-CUSM.

« En tant que chef de file dans les découvertes transformatrices qui font progresser la santé humaine tout au long de la vie, l'IR-CUSM est très fier de soutenir l'Unité de recherche clinique de l'Hôpital de Montréal pour enfants et ses chercheurs en pédiatrie, alors qu'ils réalisent des percées scientifiques pour améliorer les soins aux patients. L'IR-CUSM se joint à toute la communauté pour remercier Fuel Transport de son généreux don », a déclaré la Dre Rhian Touyz, directrice exécutive et scientifique en chef de l'IR-CUSM.

Au cours de la dernière décennie, des avancées significatives ont été réalisées dans la recherche sur le cancer pédiatrique et les troubles sanguins. Cependant, malgré le rôle essentiel que jouent les essais cliniques dans l'amélioration des soins en cancérologie, seuls 5 % de l'ensemble des fonds alloués à la recherche sur le cancer au Canada leur sont consacrés. Voilà pourquoi les dons sont si importants.

Un appel à l'action

« Le cancer n'est pas une maladie à profil unique ; il en existe des dizaines de types et d'innombrables sous-types », explique Nicole Sidhu, gestionnaire d'essais cliniques, Unité de recherche clinique de la Division d'hémato-oncologie, Hôpital de Montréal pour enfants. « Les essais cliniques actuels se concentrent souvent sur des médicaments ciblés pour des mutations génétiques spécifiques, ce qui ne permet qu'à un petit nombre d'enfants de se qualifier pour l'inscription. La mise en place d'un nouvel essai est un processus complexe qui peut prendre jusqu'à 12 mois, mais grâce au généreux don de Fuel Transport, nous pouvons accélérer ce travail. Nous nous concentrons particulièrement sur les cancers difficiles à traiter ou en rechute ».

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants remercie du fond du cœur Fuel Transport, Transporteur international de fret basé au Québec pour son rôle essentiel dans l'expansion du programme Trial-Blazers. Leur contribution va au-delà d'un simple don financier ; c'est un investissement dans la vie d'innombrables enfants.

« Le don de Fuel à La Fondation du Children a permis à l'unité de recherche clinique d'embaucher une infirmière de recherche principale et un commis de pharmacie », a déclaré Robert Piccioni, PDG de Fuel Transport. « Nous avons choisi ce projet parce que nous savons à quel point il peut être difficile de collecter des fonds pour recruter du personnel. Notre don aura une incidence considérable, car il permettra de doubler le nombre d'essais cliniques pour les enfants et les adolescents atteints de cancers rares, agressifs et difficiles à guérir. Ce don s'inscrit dans notre engagement indéfectible à soutenir les plus vulnérables, ce qui, dans ce cas, permet d'offrir un avenir meilleur aux enfants du Québec et d'ailleurs. »

Un immense merci

Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, a exprimé sa profonde gratitude : « La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants remercie chaleureusement le chef de la direction, Robert Piccioni, et toute l'équipe de Fuel Transport. Votre généreux don est une bouée de sauvetage pour l'unité de recherche clinique en oncologie du Children. En permettant au Children d'ouvrir davantage d'essais cliniques, vous améliorez les soins contre le cancer et sauvez de jeunes vies. Merci d'être de véritables pionniers! »

À propos de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement dans le domaine des soins pédiatriques et fœto-maternels à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le Programme sur la santé de l'enfant et le développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, l'un des trois principaux centres de recherche du Canada. Notre principale initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à recueillir 200 millions $ d'ici 2026. Les fonds amassés permettront de réaliser des projets révolutionnaires en pédiatrie et en médecine fœto-maternelle qui repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 700 millions $, une somme qui a aidé des enfants malades du Québec et du monde entier à se remettre sur pied et à redevenir des petits tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. https://fondationduchildren.com/enPour en savoir plus, rendez-vous à fondationduchildren.com.

