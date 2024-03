Application DIALOGUE(FR) : L'ASDCM améliore l'expérience utilisateur et intègre une section dédiée au commerce de détail pour apprendre le français

MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) est fière de présenter une avancée significative dans le domaine de l'apprentissage du français avec l'ajout d'une nouvelle section dédiée au commerce de détail sur son application phare, DIALOGUEFR.

Cette évolution majeure, rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre de Francisation Québec, marque une étape importante dans la mission de DIALOGUEFR. Cette application vise à faciliter l'intégration des commerces et à soutenir le perfectionnement des compétences linguistiques des restaurateurs, de leurs employés, et désormais des travailleurs du secteur du commerce de détail.

« Notre gouvernement est fier de voir les résultats probants de DialogueFR, un projet qui se démarque et qui est réalisé dans le cadre de Francisation Québec. Ces résultats démontrent une fois de plus que c'est par un travail en concertation avec les organismes du milieu que nous réalisons des projets qui répondent efficacement aux besoins de nos clientèles. Je salue les efforts de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) qui contribue à bâtir le Québec de demain, une société francophone et inclusive. »

Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Pour l'ASDCM, le français fait partie des outils favorisant le développement économique des commerces de proximité à Montréal. Il est un facteur d'inclusion pour l'ensemble des commerçantes et des commerçants auprès de leur milieu. C'est dans cet esprit que le projet DIALOGUEFR - Apprendre le français dans son commerce a été élaboré et développé en collaboration avec le Cégep du Vieux Montréal. Avec l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'ajout de la section du commerce de détail, DIALOGUEFR consolide son statut d'outil indispensable pour ceux qui cherchent à perfectionner leurs compétences linguistiques tout en s'intégrant pleinement dans la vie professionnelle et sociale de la métropole québécoise. »

M. Sébastien Ridoin, directeur général par intérim ASDCM

Une collaboration fructueuse pour une expérience enrichie

Avec du contenu d'apprentissage accessible en tout temps, l'application mobile DIALOGUEFR disponible sur l'Apple store et Google Play Store, encourage l'autonomie dans l'acquisition du français. Elle permet de rejoindre un maximum de personnes employées dans les commerces anglophones et allophones de Montréal. Complémentaire au programme d'accompagnement en commerce DIALOGUEFR, elle peut également être utilisée de manière indépendante.

Le contenu pédagogique de haute qualité a été élaboré par le cégep du Vieux Montréal, une institution renommée pour son expertise dans l'enseignement du français langue seconde. « Rendre accessible des outils linguistiques ludiques et intéressants répondant aux besoins des apprenants est un objectif essentiel de notre mission éducative. L'ajout de nouvelles capsules pédagogiques en lien avec le commerce de détail enrichit l'application et l'expérience de l'étudiant. »

M. Éric April, directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du Cégep du Vieux Montréal

Les Affranchis, une entreprise québécoise spécialisée dans le développement d'applications mobiles, a conçu et développé l'application en 2022. Par la suite, elle s'est chargée d'assurer une intégration harmonieuse et intuitive des nouveaux contenus, améliorant ainsi l'expérience utilisateur au sein de l'application.

« Développer cette application avec l'ASDCM et le Cégep du Vieux Montréal a été un réel plaisir. Nous sommes particulièrement fiers de participer à ce projet qui a un impact tangible dans la vie de personnes en apprentissage du français. »

Mme Odile-Emmanuelle Auger, présidente de Les Affranchis.

À ce jour, l'application DIALOGUEFR compte 56 767 vues, 7656 téléchargements, 7300 utilisateurs actifs et 1496 utilisateurs inscrits.

Le programme DIALOGUEFR - Apprendre le français dans son commerce poursuit sur sa lancée

Lancé pour un première fois dans le cadre d'un projet pilote à l'automne 2022, le programme DIALOGUEFR Apprendre le français dans son commerce a été reconduit en 2023-2024 et continue de progresser.

Ce succès est le fruit d'une approche pédagogique novatrice en commerce, associée à l'application DIALOGUEFR, qui offre un support d'apprentissage facile et accessible à tous depuis leur téléphone. L'expertise pédagogique du Cégep du Vieux-Montréal, la collaboration précieuse des SDC et des propriétaires de commerce, ainsi que l'engagement des participants contribuent à la réussite du projet. Actuellement, près de 140 participants issus de près de 85 commerces ont participé et continuent leur formation en présentiel en 2024

Pour plus d'informations sur le programme : DIALOGUEFR -Apprendre le français dans son commerce

À propos de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) regroupe aujourd'hui 23 sociétés de développement commercial (SDC) et leurs 12 500 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

