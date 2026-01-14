GATINEAU, QC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Les enfants des Premières Nations, inuits et métis ont droit à des programmes d'apprentissage et de garde d'enfants de grande qualité et appropriés à leur culture qui reflètent leurs langues, leurs traditions et leurs valeurs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants conçus et dirigés par des gouvernements et des communautés autochtones, afin d'établir les bases de la réussite des enfants.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a lancé le quatrième appel de propositions pour les projets d'amélioration de la qualité de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones.

Un financement fédéral de près de 47 millions de dollars sera alloué aux projets approuvés à partir de 2026-2027. Les initiatives financées pourront recevoir jusqu'à 2 millions de dollars pour un projet dont la durée maximale est de 36 mois.

Les projets financés seront axés sur au moins l'un des thèmes suivants, développés en collaboration avec nos partenaires des Premières Nations, inuits et métis :

Définir ce que signifie l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones de qualité pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis

Trouver des moyens de soutenir l'éducation et la formation continues des dirigeants, de la direction et du personnel responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones

Élaborer et renforcer les règles et les procédures locales d'octroi de permis liés à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants autochtones

Créer des outils et élaborer des formations qui soutiennent le personnel des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones qui travaille avec des enfants ayant des besoins spéciaux

Les communautés, les gouvernements et les organisations des Premières Nations, inuits et métis sont invités à soumettre leurs demandes d'ici le 25 mars 2026, à 15 h (HNE).

Pour en savoir plus sur la manière de soumettre une proposition, veuillez consulter la page Présenter une demande de financement pour les projets d'amélioration de la qualité pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones.

Citations

« L'accès à des services de garde créés par et pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis est essentiel pour que les collectivités soient fortes et prospères. Lorsque les familles ont accès à de bons services de garde fiables, les parents peuvent travailler, poursuivre des études ou multiplier les débouchés. Nous continuerons de travailler avec des partenaires pour veiller à ce que chaque enfant puisse apprendre dans un environnement qui est fondé sur son identité, sa langue et sa culture, et à ce que chaque famille puisse planifier un avenir prometteur. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Le financement du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones élaboré conjointement s'appuie sur une approche fondée sur les critères de distinction visant à renforcer le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones. Cela signifie que le financement est versé aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis pour faire progresser leurs priorités particulières en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2017 prévoyait jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 10 ans, à partir de l'exercice 2018‑2019, pour soutenir le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones élaboré conjointement et pour renforcer les programmes culturellement appropriés pour les enfants autochtones et leur famille.

Afin d'appuyer l'investissement sur 10 ans au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones annoncée dans le budget de 2017, le gouvernement s'est engagé, dans l' Énoncé économique de l'automne de 2020 , à rendre ce financement permanent et durable à hauteur de 210 millions de dollars par année à partir de l'exercice 2028-2029.

, à rendre ce financement permanent et durable à hauteur de 210 millions de dollars par année à partir de l'exercice 2028-2029. Le budget de 2021 prévoyait 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans et 542 millions de dollars par la suite pour la mise en œuvre du Cadre, s'appuyant sur des investissements faits depuis 2016 pour que le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones réponde aux besoins des familles autochtones, peu importe où elles habitent.

Bien que la majorité du financement au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones soit alloué en fonction de critères de distinction, les projets d'amélioration de la qualité adoptent une approche différente. Cette approche permet à tous les gouvernements et à toutes les communautés et organisations autochtones d'avoir accès au financement, peu importe le montant reçu d'autres initiatives qui accordent des fonds pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones en fonction de critères de distinction.

Depuis 2019, trois autres appels de propositions ont été lancés et ont permis ensemble de financer 70 projets totalisant environ 60 millions de dollars.

