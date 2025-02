Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise - Près de 3 M$ pour 10 projets de créativité numérique dans les espaces publics et les lieux de diffusion culturelle

QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'attribution de 2 943 270 $ pour soutenir la mise en œuvre de 10 projets de créativité numérique. De ce nombre, 6 projets constituent des projets inédits créés spécifiquement pour des espaces publics ou des lieux de diffusion culturelle, tandis que 4 projets visent la circulation d'œuvres existantes auprès de nouveaux publics.

Les projets technocréatifs retenus se sont notamment démarqués par la diversité et la qualité des œuvres québécoises qu'ils mettent de l'avant. Ces projets contribueront à rendre la culture plus accessible, tout en favorisant l'appropriation et la fréquentation des espaces publics et des lieux de diffusion culturelle par la population du Québec.

Le secteur de la créativité numérique comprend des entreprises ainsi que des créatrices et créateurs réalisant notamment des applications mobiles, de l'art numérique, des effets visuels, des expériences immersives et interactives, des installations interactives, des environnements virtuels en 3D ainsi que de la réalité augmentée, virtuelle et mixte ou du jeu vidéo.

Citation

« Le Québec fait bonne figure en matière de créativité numérique grâce au travail de tout l'écosystème. Ces projets nous permettent d'attirer des publics, notamment des jeunes, et de contribuer à la vitalité culturelle de nos régions. Bravo et merci aux créateurs d'ici ! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La 4 e édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise (volet 3) s'est tenue du 19 août au 3 octobre 2024.

Liens connexes

