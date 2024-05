Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise 2023-2024 - Le gouvernement octroie 945 000 $ pour le rayonnement du secteur québécois du livre et de la lecture

QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la 3e édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, et à l'occasion du Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le financement de 3 projets visant à promouvoir et à valoriser le milieu littéraire québécois. Ces initiatives représentent un financement total de 945 501 $ dans les milieux des bibliothèques et du livre. Ce financement s'inscrit dans une vision à long terme pour le secteur du livre au Québec, en vue de l'année du livre attendue en 2026.

Association nationale des éditeurs de livres

L'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) recevra une subvention de 100 000 $ pour son projet innovant de promotion du livre québécois, élaboré en partenariat avec l'Association des libraires du Québec, la coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) et l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). Des activités de communication variées, axées autour de la contribution essentielle des maisons d'édition québécoises, permettront de faire rayonner les auteurs, les autrices et les livres d'ici et d'accroître ainsi l'intérêt de la population pour la production nationale dans ce secteur.

Coopérative des Librairies indépendantes du Québec

La LIQ bénéficiera d'un financement de 393 600 $ pour sa stratégie de promotion collective du secteur du livre. Cette stratégie, qui implique un partenariat avec RIDEAU, comprend également la réorganisation du site Web de recommandations quialu.ca pour y intégrer les bibliothèques publiques, un programme de récompenses pour la clientèle du site Web leslibraires.ca, ainsi qu'un système de notifications pour amplifier la visibilité des recommandations des libraires.

Association des bibliothèques publiques du Québec

L'ABPQ se voit allouer un financement de 451 901 $ pour son projet de club de lecture estival exclusif au Québec. Ce projet d'envergure permettra de mettre de l'avant les autrices et auteurs québécois et autochtones, à la fois par des interventions nationales menées par l'organisme de regroupement et des activités complémentaires locales offertes dans l'une ou l'autre des 1039 bibliothèques publiques. Destiné aux jeunes de 3 à 15 ans de tout le Québec, le projet comprend également un partenariat avec À Go, on lit pour favoriser la découverte et la prescription de livres adaptées aux goûts de chacune et chacun, ainsi que des activités organisées par un bibliobus électrique en collaboration avec des artistes locaux, pour augmenter la visibilité et la portée du projet.

Citations

« Les montants annoncés aujourd'hui ne sont pas seulement des financements de projets : ils représentent des investissements dans notre identité collective et notre avenir culturel. Notre gouvernement est déterminé à promouvoir et à célébrer la créativité et la diversité qui font la force de la culture québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous nous réjouissons de mettre en valeur la contribution essentielle des maisons d'édition québécoises et tout le travail qu'elles réalisent dans l'ombre afin de faire rayonner les auteurs québécois et le livre d'ici. Avec l'appui du ministère de la Culture et des Communications, l'ANEL lancera un nouveau projet centré autour d'un balado, donnant la voix aux éditrices et éditeurs du Québec, qui permettra d'accroître l'intérêt des Québécoises et des Québécois pour la création des livres d'ici. »

Geneviève Pigeon, présidente de l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

« À la faveur du regain d'intérêt pour la lecture, les libraires veulent faire entendre plus fort leur voix et leurs recommandations pour accroître le rayonnement de la littérature d'ici. Grâce à un partenariat avec RIDEAU, la revue Les libraires étendra sa distribution aux salles de spectacles et, avec l'appui de l'ABPQ, nous ouvrirons aux bibliothèques publiques la plateforme de partage de lectures quialu.ca. À cela s'ajoute la mise en œuvre d'un programme de récompenses sur leslibraires.ca, pour fidéliser les lecteurs et les lectrices à notre plateforme d'achat local, et d'un système d'abonnement à des notifications fondées sur les intérêts de lecture. Nous remercions chaleureusement le ministère de la Culture et des Communications pour cet appui financier. »

Chantal Michel, présidente de La Coopérative des librairies indépendantes du Québec (LIQ)

« Avoir notre propre club de lecture d'été, à l'échelle du Québec, était une réelle nécessité pour permettre aux bibliothèques publiques de la province de valoriser les œuvres et les artistes d'ici. Grâce à ce nouveau service prometteur, lecture et réussite éducative se tiennent par la main pour contrer les effets de la glissade d'été. Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications pour ce soutien financier qui nous permettra de promouvoir la lecture et la culture québécoise auprès de nos jeunes ! »

Jean-François Fortin, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ)

Faits saillants

Le programme Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement, les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, ainsi que la mise en œuvre de projets de créativité numérique dans des espaces publics et divers lieux de diffusion culturelle du Québec.

Les projets de l'ANEL et de la LIQ sont soutenus en vertu du volet 1, Développement et déploiement d'initiatives collectives, qui encourage les stratégies collectives visant la valorisation des œuvres, des contenus, des produits, des pratiques, des lieux ou des événements culturels québécois.

L'initiative de l'ABPQ est soutenue dans le cadre du volet 2, Développement et production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise, lequel privilégie la réalisation d'activités d'envergure exceptionnelle et novatrices.

Les objectifs du programme sont les suivants : stimuler l'offre et la demande de contenus culturels québécois; accroître le rayonnement des œuvres, des contenus, des pratiques et des produits culturels d'ici ainsi que celui des artistes, des artisanes et des artisans les proposant; augmenter la consommation des œuvres, des contenus et des produits culturels québécois sur l'ensemble du territoire.

L'ANEL est soutenue par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) dans le cadre des programmes Aide aux associations et organismes à mandat collectif et Aide à l'exportation et au rayonnement culturel (pour les activités à l'international de Québec Édition, un comité de l'ANEL).

Les LIQ sont soutenues par la SODEC et le programme Aide aux associations et organismes à mandat collectif.

L'ABPQ est soutenue par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement.

