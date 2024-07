Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise 2023-2024 - Le gouvernement du Québec octroie 680 000 $ à la TOHU

QUÉBEC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la 3e édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de 680 000 $ à la TOHU, pour la tenue cet été d'un événement sur 2 fins de semaine. Le ministre a profité de sa présence aujourd'hui à l'ouverture de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE pour en faire l'annonce.

Présenté en plein cœur de la Cité des arts du cirque, l'événement circassien d'exception sera axé sur les hauteurs et l'utilisation des appareils aériens. L'événement phare de ce programme artistique mettra en vedette le funambule québécois Laurence Tremblay-Vu, dont la performance représentera, en plus d'être un exploit humain, un véritable spectacle de grâce aérienne.

Le soutien accordé dans le cadre du 3e Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise favorise un meilleur positionnement de l'offre québécoise sur le marché interne face à l'offre internationale. Il permet également d'apporter une solution aux problèmes de visibilité, de découvrabilité et de stimulation de la demande. Le programme vise à encourager les initiatives collectives valorisant la culture québécoise. Il contribue aussi aux activités d'envergure pour stimuler l'offre culturelle, et ce, partout sur le territoire. De plus, il met en lumière la créativité numérique dans les espaces publics et lieux culturels tout en induisant la demande auprès des créatrices et créateurs numériques québécois.

Citations

« Les compagnies de cirque québécoises se démarquent autant ici que sur la scène internationale. On se doit de leur donner les moyens d'explorer de nouvelles avenues afin de stimuler leur essor. Je salue leur créativité qui réussit, d'année en année, à séduire le public et qui permet de faire rayonner nos artistes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La TOHU a toujours su se démarquer par ses projets artistiques et ses nombreuses innovations dans le domaine du cirque. La métropole peut être fière d'avoir sur son territoire la Cité des arts du cirque, vivante et dynamique, qui génère de grandes retombées culturelles, touristiques et économiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La 3 e édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, qui se déclinait en 3 volets, s'est déroulée du 18 septembre au 26 octobre 2023.

édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, qui se déclinait en 3 volets, s'est déroulée du 18 septembre au 26 octobre 2023. Cet appel de projets s'adressait aux organismes à but non lucratif, aux coopératives, aux entités municipales et aux communautés autochtones. Les entreprises étaient également admissibles aux volets 1 et 2 du programme.

Le projet de la TOHU est subventionné grâce au volet 2, Développement et production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise.

En 2023-2024, le Conseil des arts et des lettres du Québec a accordé à la Cité des arts du cirque (TOHU) une subvention de 2,8 M$ dans le cadre du programme Soutien à la mission.

Lien connexe

Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise

