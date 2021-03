Appel de projets lancé pour le nouveau Fonds de maintien des actifs stratégiques touristiques (FMAST)

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal lance aujourd'hui le Fonds de maintien des actifs stratégiques touristiques FMAST, un fonds de 12,5M$ destiné à soutenir financièrement les initiatives montréalaises innovantes afin de maintenir les actifs stratégiques touristiques de la Métropole.

Cette aide financière est octroyée par l'entremise du volet 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT), dont l'enveloppe a été annoncée en novembre dernier par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, suivant la mise à jour économique du gouvernement du Québec. L'objectif de cette nouvelle mesure est d'éviter la déstructuration de l'offre touristique emblématique à Montréal, porte d'entrée majeure du Québec.

Ouvert aujourd'hui, le 15 mars, le premier dépôt de projets prend fin le 30 avril 2021 pour une réponse au mois de juin 2021.

Un webinaire aura lieu le 30 mars au sujet du programme. Nous invitons les organisations intéressées à s'inscrire en cliquant sur ce lien.

« Pour assurer une relance forte et durable du tourisme dans la métropole, il est important que les actifs stratégiques touristiques de la principale porte d'entrée touristique du Québec soient maintenus. En donnant aux acteurs locaux les moyens de les soutenir, nous contribuons à préserver l'attractivité et la vitalité de la destination. Le Fonds lancé aujourd'hui, tout comme les autres aides spécifiques à la métropole annoncées depuis le début de la crise, aidera le secteur touristique montréalais à traverser la pandémie et à retrouver le chemin de la croissance le plus rapidement possible », affirme la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

« Tourisme Montréal est galvanisée par cette annonce qui lui permettra, de concert avec nos partenaires, de maintenir les acquis touristiques de Montréal », a fait savoir Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. « Dans une métropole comme Montréal ce ne sont pas les idées qui manquent; nous sommes réputés comme étant créatifs et innovants, alors je n'ai aucun doute que ce Fonds servira à maintenir la vitalité de notre milieu touristique qui a fait la renommée internationale de Montréal », de conclure monsieur Lalumière.

Le Fonds de maintien des actifs stratégiques touristiques vise à soutenir les entreprises touristiques afin de préserver l'offre de Montréal et d'assurer un retour à la prospérité dès que possible. Ce programme encourage la réalisation de projets d'envergure pour favoriser l'achalandage au centre-ville élargi et le maximum de retombées pour tout le secteur touristique.

Le processus d'appel et d'analyse de projets sera encadré par les règles identifiées dans le guide du promoteur disponible sur notre site web.

Le programme finance des projets d'envergure, au potentiel de rayonnement important et de grande visibilité pour la destination. Les projets proposés devront répondre aux enjeux du centre-ville élargi afin d'en assurer l'attractivité touristique. Le programme soutiendra des actions/projets à déploiement rapide.

Toutes les informations se trouvent sur notre site web : https://toolkit.mtl.org/fr/programme-daide-aux-partenaires

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

