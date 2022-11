Appel de projets en santé technologique et numérique - Une enveloppe de 1,2 M$ pour accélérer l'innovation en santé

QUÉBEC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance un appel de projets afin d'appuyer les jeunes pousses et les PME québécoises qui souhaitent réaliser, en collaboration avec les établissements membres du Réseau d'évaluation et de l'innovation en santé (REIS), un projet d'innovation en technologies médicales et en technologies de l'information en santé.

Une enveloppe de 1,2 million de dollars est allouée dans le cadre du programme Innovation pour financer les projets retenus. Ceux-ci doivent viser le développement d'une technologie répondant aux besoins du milieu de la santé, en particulier pour les soins et le maintien à domicile, l'autonomie des personnes et l'efficience des équipes de soins. Le financement peut s'appliquer à différents stades, de la planification de l'innovation jusqu'à sa précommercialisation.

Les organisations sont invitées à consulter les documents de l'appel de projets et à soumettre leur candidature avant le 9 janvier 2023.

« Les innovations développées par nos entreprises doivent être adaptées à notre système de santé québécois, mais aussi aux réseaux internationaux. Pour y arriver, il faut favoriser une collaboration étroite entre le milieu des affaires et celui de la santé. C'est exactement ce qu'on vise avec cet appel de projets. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En multipliant ce type d'initiatives, on se donne les moyens d'innover davantage, au bénéfice de notre système de santé. Je suis convaincu que le savoir-faire québécois va nous aider à trouver des solutions pour assurer une meilleure prise en charge des patients. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Le REIS est constitué de six établissements de santé et de services sociaux : le Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CIUSSS Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke , le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-Île-de-Montréal.

La mise en place du REIS est soutenue par la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025.

