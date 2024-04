Appel de projets 2024-2025 - 2,5 M$ pour contrer la violence conjugale et familiale en contexte autochtone

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Dans le but de soutenir les milieux autochtones en apportant des réponses concrètes aux problématiques de violence conjugale et familiale, le Secrétariat à la condition féminine (SCF) lance aujourd'hui un appel de projets pour contrer la violence conjugale et familiale en contexte autochtone. Cette initiative permettra de poursuivre le travail effectué dans le cadre de l'appel d'intention 2021-2022 en violence sexuelle, conjugale et familiale en contexte autochtone.

Les objectifs généraux poursuivis par cet appel de projets sont les suivants :

Soutenir des projets structurants visant à prévenir la violence conjugale et familiale ou à répondre aux besoins des femmes et des filles des Premières Nations et Inuit victimes de cette violence en milieux urbains et sur communautés;

Soutenir le développement de projets culturellement adaptés en matière de violence conjugale et familiale pour les hommes des Premières Nations et Inuit et leur entourage.

Les projets doivent cibler l'une ou plusieurs des priorités suivantes :

Promotion, sensibilisation et prévention en matière de violence conjugale et familiale : vise, notamment, à soutenir des projets structurants favorisant la sensibilisation aux causes et aux conséquences de la violence conjugale et familiale vécue par les personnes autochtones ainsi que la promotion de comportements non violents;

en matière de violence conjugale et familiale : vise, notamment, à soutenir des projets structurants favorisant la sensibilisation aux causes et aux conséquences de la violence conjugale et familiale vécue par les personnes autochtones ainsi que la promotion de comportements non violents; Accompagnement des victimes de violence conjugale et familiale et de leur entourage : à titre d'exemple, vise à soutenir des projets visant le développement ou la consolidation de services d'aide, d'entraide et de mentorat ainsi que des initiatives pour assurer la sécurité des personnes autochtones victimes de violence conjugale et familiale;

: à titre d'exemple, vise à soutenir des projets visant le développement ou la consolidation de services d'aide, d'entraide et de mentorat ainsi que des initiatives pour assurer la sécurité des personnes autochtones victimes de violence conjugale et familiale; Rétablissement et guérison : vise à soutenir des projets favorisant le mieux-être des femmes et des hommes autochtones victimes de violence conjugale et familiale, de leur entourage ou de la communauté par des activités culturellement pertinentes;

: vise à soutenir des projets favorisant le mieux-être des femmes et des hommes autochtones victimes de violence conjugale et familiale, de leur entourage ou de la communauté par des activités culturellement pertinentes; Développement et transfert des savoirs : vise à soutenir des projets qui valorisent les connaissances et les compétences culturelles en matière de prévention et d'intervention en violence conjugale et familiale en contexte autochtone (ex. : enseignement de la gestion de soi et des conflits relationnels selon des perspectives autochtones).

La sélection des projets sera basée sur la qualité et les retombées de ceux-ci.

Faits saillants

La date limite pour la soumission d'un projet est le vendredi 12 juillet à 16 h.

La durée d'un projet doit être de deux à trois ans.

Le montant maximal de l'aide financière pour un même projet est de 250 000 $.

Deux séances d'information se tiendront : l'une le 7 mai à 9 h 30 (en français) et l'autre le 8 mai à 9 h 30 (en anglais). Pour y participer, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

