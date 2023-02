Appel de projets 2023-2024 : Sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale

QUÉBEC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Le Secrétariat à la condition féminine (SCF) lance un appel de projets visant à sensibiliser la population à la violence sexuelle et à la violence conjugale. Les demandeurs admissibles ont jusqu'au 28 avril 2023 pour soumettre un projet.

Par cet appel de projets, le SCF souhaite mettre à profit l'expertise d'organisations qui travaillent sur le terrain et qui contribuent ainsi aux efforts de sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

Au Québec, bien qu'il soit reconnu que ces deux types de violence sont inacceptables, la persistance de certains mythes et préjugés contribue à les banaliser. Sensibiliser le grand public et des groupes ciblés sur ces questions aide à développer la conscience collective et à mobiliser la population québécoise pour la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale.

Cet appel de projets s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de l'action 1 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 (Stratégie intégrée en violence). Il s'agit du premier de deux appels de projets visant précisément ces deux types de violence.

Les projets présentés en matière de violence sexuelle doivent répondre à un ou des objectifs ci-dessous :

Agressions sexuelles : Mener des projets de sensibilisation en matière d'agression sexuelle à l'intention des victimes, de leur entourage, des auteurs potentiels, des témoins ou de la population en général;

: Mener des projets de sensibilisation en matière d'agression sexuelle à l'intention des victimes, de leur entourage, des auteurs potentiels, des témoins ou de la population en général; Exploitation sexuelle : Mener des projets de sensibilisation en matière d'exploitation sexuelle à l'intention des victimes, de leur entourage, des proxénètes, des témoins, de la population en général ou encore des personnes susceptibles d'acheter des services sexuels;

: Mener des projets de sensibilisation en matière d'exploitation sexuelle à l'intention des victimes, de leur entourage, des proxénètes, des témoins, de la population en général ou encore des personnes susceptibles d'acheter des services sexuels; Harcèlement sexuel : Mener des projets de sensibilisation en matière de harcèlement sexuel dans des milieux ciblés, par exemple au travail, à l'occasion d'une pratique sportive, à l'école, dans les espaces publics (rue, parc, transport en commun, notamment), en ligne, etc. pour les victimes, leur entourage et les auteurs potentiels du harcèlement.

Les projets présentés en matière de violence conjugale doivent répondre à un ou des objectifs ci-dessous :

Mener des projets de sensibilisation auprès des personnes de l'entourage respectif des victimes et des auteurs de violence conjugale, en vue de les outiller et de les informer sur le rôle qu'elles peuvent jouer;

Mener des projets de sensibilisation mettant de l'avant des formes ou des aspects moins connus de la violence conjugale, à l'intention des victimes, des auteurs et de leur entourage, par exemple : la violence sexuelle et la coercition reproductive, le contrôle coercitif, la violence économique, la violence postséparation, l'exposition des enfants, etc.

Faits saillants :

Date limite de soumission d'un projet : le vendredi 28 avril 2023;

Le projet peut être d'une durée d'un an à trois ans;

L'aide financière maximale accordée sera de 100 000 $ pour un projet d'un an, et de 75 000 $ par année pour un projet pluriannuel (150 000 $ au total pour un projet de deux ans ou 225 000 $ pour un projet de trois ans);

Une attention particulière sera accordée aux projets tenant compte des enjeux vécus par les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, et par d'autres groupes vivant dans un contexte de vulnérabilité;

Deux séances d'information se tiendront le jeudi 2 mars 2023 de 10 h à 11 h 30 et le mercredi 15 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h. L'inscription se fait par courriel à l'adresse suivante : [email protected] ;

; Le SCF assure la mise en œuvre et le suivi des actions de la Stratégie intégrée en violence.

