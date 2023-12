Appel de projets 2023-2024 pour lutter contre l'homophobie et la transphobie

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie (BLCHT) annonce le lancement de l'appel de projets en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2024. Celui-ci s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028 (PAGLCHT), lancé le 14 décembre dernier.

Le gouvernement du Québec souhaite soutenir des organismes admissibles dans la réalisation de projets qui ne font pas partie de leurs activités de fonctionnement courant. Ces projets doivent être menés sur une période n'excédant pas 24 mois et répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants :

informer et sensibiliser les populations quant aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre;

développer et mettre en œuvre des méthodes et outils de prévention et d'intervention visant à favoriser le mieux-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre;

augmenter la capacité et l'autonomie organisationnelle des organismes LGBTQ+.

Les organismes admissibles sont invités à déposer un projet au plus tard le 14 février 2024, avant 17 h.

Faits saillants

L'aide financière maximale accordée aux organismes sélectionnés sera de 75 000 $ pour un an et de 150 000 $ pour deux ans.

Une attention particulière sera accordée aux dossiers présentés qui ciblent plus précisément : le soutien psychosocial et légal aux personnes qui ont été exposées aux thérapies de conversion et à leur entourage; le renforcement du milieu communautaire engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie en région; la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse; l'augmentation de l'offre de services offerts pour les personnes autochtones LGBTQ+ et bispirituelles; le soutien aux personnes intersexes et à leurs familles ou encore aux ressources visant à sensibiliser les milieux aux réalités intersexes.

Une première séance d'information se tiendra le 10 janvier 2024, de 10 h à 11 h 30. L'inscription se fait par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

. Le dernier appel de projets en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie date de décembre 2022. L'aide financière octroyée était d'un montant maximal de 50 000 $ sur 12 mois. La mise en œuvre de ces projets sera terminée en mars 2024.

Liens connexes

Les informations, la documentation relative au dépôt d'un projet dans le cadre de cet appel de projets ainsi que les coordonnées du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie sont accessibles sur le site Web de Québec.ca.

Pour en savoir plus sur les activités du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, suivez-nous sur Facebook.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Renseignements: Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca, Québec.ca/international, [email protected]