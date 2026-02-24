Appel de candidatures Résidence pour artistes sourds et handicapés au Théâtre du Rideau Vert

MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en partenariat avec le Théâtre du Rideau Vert, lance un appel de candidatures pour une nouvelle résidence de recherche et création destinée exclusivement aux artistes sourds et sourdes ou en situation de handicap.

Cette résidence, unique au sein du réseau des résidences du CALQ, est le fruit d'une entente de deux ans visant à favoriser l'inclusion et l'accessibilité au sein du milieu théâtral québécois.

Cette résidence de cinq mois, qui s'amorcera à l'hiver 2027, permettra à un ou une artiste du Québec, sourd ou sourde ou en situation de handicap (personnes malentendantes, aveugles ou semi-voyantes, de la diversité capacitaire ou neurodivergentes) ou à un collectif intégrant des personnes vivant ces réalités, de réaliser un séjour de recherche et création au Théâtre du Rideau Vert.

Le CALQ accordera une bourse de 30 000 $ à l'artiste ou au collectif sélectionné. Le Théâtre du Rideau Vert fournira quant à lui un cadre propice à la recherche, à l'expérimentation et à la création, et offrira un encadrement professionnel tout au long de la résidence. De plus, une aide financière complémentaire pourra être accordée, sur demande, pour couvrir une partie des frais supplémentaires liés au handicap de l'artiste (soutien technique, accompagnement, adaptation).

Le programme s'adresse aux artistes œuvrant dans le domaine du théâtre (jeu, mise en scène, écriture ou création multidisciplinaire), ainsi qu'aux collectifs rassemblant ces artistes.

Les artistes et les collectifs intéressés ont jusqu'au 27 mai 2026 pour déposer leur candidature.

Rappelons qu'il s'agit de la première résidence entièrement réservée aux artistes aux artistes sourds et sourdes ou en situation de handicap à voir le jour dans le réseau des résidences du CALQ. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action du CALQ à l'égard des personnes handicapées et marque un jalon important vers un milieu culturel plus inclusif.

Une séance d'information en personne aura lieu le 30 mars, de 17 h à 19 h, au Théâtre du Rideau Vert. Elle permettra aux personnes intéressées de comprendre les modalités entourant le séjour en résidence et de préparer leur candidature.

L'inscription préalable est obligatoire.

À propos du Théâtre du Rideau Vert

Le Théâtre du Rideau Vert produit et diffuse des œuvres québécoises et internationales qui explorent l'existence humaine à travers des histoires rassembleuses et de grands personnages incontournables. L'interprète en est le moteur de la création.

Fidèle à son rôle de pôle culturel montréalais, le Rideau Vert s'engage à ouvrir ses portes à tous les publics, notamment par son programme d'accessibilité universelle et ses activités de médiation culturelle.

À propos du CALQ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

