Appel de candidatures : quarante-cinquième remise des insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique et du Prix du 3-Juillet-1608

QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Langue française lance le 45e appel de candidatures pour l'Ordre des francophones d'Amérique et pour le Prix du 3-Juillet-1608. La date limite pour faire parvenir un dossier au Ministère est le 14 avril prochain.

L'Ordre des francophones d'Amérique est une distinction honorifique qui reconnaît le mérite de femmes et d'hommes issus de différents milieux qui se consacrent ou se sont consacrés au maintien et à l'épanouissement de la langue française en Amérique ou qui ont soutenu activement l'essor de la vie française sur le continent. Depuis 1978, l'Ordre reçoit, chaque année, sept nouveaux membres de provenances diverses :

Québec (deux récipiendaires)

Acadie des provinces de l'Atlantique (une ou un récipiendaire)

Ontario (une ou un récipiendaire)

(une ou un récipiendaire) Provinces de l'ouest du Canada , Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut (une ou un récipiendaire)

, Territoires du Nord-Ouest, et (une ou un récipiendaire) Ailleurs en Amérique (une ou un récipiendaire)

Autres continents (une ou un récipiendaire)

Le Prix du 3-Juillet-1608 commémore la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain et en rappelle l'importance historique pour les francophones d'Amérique. Par ce prix, le Ministère veut rendre hommage à une organisation établie en Amérique du Nord, qui rend ou a rendu des services exceptionnels à une collectivité de langue française et à l'ensemble de la francophonie sur le continent.

Les récipiendaires de chaque catégorie de l'Ordre, ainsi que du Prix, sont choisis par un jury dont les membres sont nommés par le ministère de la Langue française. Un hommage public leur est rendu lors d'une cérémonie tenue à l'automne.

Citation :

« Le ministère de la Langue française est fier de poursuivre la tradition de l'attribution des insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique ainsi que du Prix du 3-Juillet-1608. Cela fait maintenant plus de 40 ans que le gouvernement du Québec récompense des acteurs clés de la promotion et de la protection de la langue française. Ces personnes contribuent activement à la valorisation et à la préservation de cet héritage culturel francophone. Nous entendons continuer d'honorer ainsi des personnes, des organisations et des institutions qui contribuent au rayonnement et à l'influence, sur le continent, de notre langue et de notre culture, qui font notre fierté. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Les conditions d'admissibilité et le formulaire d'inscription sont accessibles sur le site Web du Ministère, à la page Prix pour la valorisation de la langue française.

Pour toute question au sujet du Prix du 3-Juillet-1608 ou de l'Ordre des francophones d'Amérique, il faut écrire à l'adresse [email protected].

