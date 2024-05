Appel de candidatures pour le comité consultatif sur les risques associés aux tremblements de terre

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») sollicite des candidatures en vue de pourvoir trois postes au sein du comité consultatif sur les risques associés aux tremblements de terre (le « Comité »).

Rappelons que le Comité a pour mandat de réfléchir à des solutions visant à améliorer la résilience de la province face à un tremblement de terre d'une importante magnitude. Les membres du Comité sont invités à partager leurs expériences, leurs préoccupations et leur avis à ce sujet. Ils sont également appelés à fournir des informations, suggestions, pistes de réflexion et solutions constructives.

Le Comité est constitué et coordonné par l'Autorité. Il est composé d'au plus 13 membres externes issus de diverses organisations qui sont des parties prenantes au risque de tremblement de terre au Québec ainsi que de représentants de l'Autorité.

Le mandat des membres du Comité est d'une durée de deux ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité. Les rencontres, au nombre d'environ trois par année, sont planifiées avec les membres. La fréquence et la durée de ces rencontres peuvent varier selon les sujets, les initiatives ou les travaux en cours.

Les personnes intéressées à joindre le Comité sont invitées à consulter l'appel de candidatures. La date limite pour poser sa candidature est le 28 juin 2024.

L'Autorité favorise la diversité au sein de ses comités consultatifs et s'engage à améliorer la représentativité de celle-ci sous toutes ses formes.

Toute personne intéressée pourra faire l'objet d'une enquête de probité et de vérifications d'antécédents judiciaires dans le cadre de l'évaluation de sa candidature.

Nouveaux membres et renouvellements

Par ailleurs, l'Autorité annonce la nomination de deux nouveaux membres au sein du Comité :

Denis Charland , directeur général du rétablissement, ministère de la Sécurité publique;

, directeur général du rétablissement, ministère de la Sécurité publique; Sylvain Rhéaume, directeur principal, souscription, réassurance et prévention, Promutuel Assurance.

Enfin, l'Autorité annonce le renouvellement du mandat des membres suivants :

Pierre Babinsky , directeur des communications et des affaires publiques, Bureau d'assurance du Canada - chapitre du Québec;

, directeur des communications et des affaires publiques, Bureau d'assurance du - chapitre du Québec; Alister Campbell , président et directeur général, Société d'indemnisation en matière d'assurance (SIMA/PACICC);

, président et directeur général, Société d'indemnisation en matière d'assurance (SIMA/PACICC); Manon Carpentier , directrice techniques d'assurance, tarification et techniques d'assurance, opérations, Industrielle Alliance Assurances auto et habitation inc.;

, directrice techniques d'assurance, tarification et techniques d'assurance, opérations, Industrielle Alliance Assurances auto et habitation inc.; Geneviève Garon, directrice actuariat, assurance des particuliers, Beneva;

Charles-Antoine Gosselin , conseiller, services-conseils en changements climatiques, WSP Canada inc.;

, conseiller, services-conseils en changements climatiques, WSP Canada inc.; Isabelle LaPalme , vice-présidente exécutive, Gallagher Re ;

, vice-présidente exécutive, ; Annie Latouche , directrice principale, modernisation des systèmes d'administration des polices, Desjardins Groupe d'assurances générales;

, directrice principale, modernisation des systèmes d'administration des polices, d'assurances générales; Alain Lessard , consultant et ancien premier vice-président, assurance des entreprises, Intact compagnie d'assurance.

