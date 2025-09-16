Appel de candidatures pour le comité consultatif sur les produits d'investissement

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) sollicite des candidatures en vue de pourvoir cinq postes au sein de son comité consultatif sur les produits d'investissement (CCPI).

Mandat du CCPI

Le CCPI a notamment pour mandat d'échanger sur des questions ayant trait à l'encadrement efficient du développement, de la gestion et de la distribution des produits d'investissement et de fournir une perspective visant à améliorer l'élaboration et la mise en pratique du cadre réglementaire en la matière. Les produits d'investissement visés sont principalement les organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en bourse, les fonds d'investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels.

Profil des membres recherchés

Le CCPI est composé d'au plus 15 membres externes qui représentent des manufacturiers et des distributeurs de produits d'investissement ou qui représentent les intérêts des investisseurs.

L'AMF souhaite que les membres du CCPI reflètent les différents modèles d'affaires qui existent dans le secteur au Québec. Elle recherche particulièrement des personnes issues de divers secteurs et professions liés au développement, à la gestion et à la distribution de produits d'investissement. Les personnes recherchées doivent également se distinguer par leur vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et leur grande connaissance de la réglementation applicable en matière de produits d'investissement.

Le mandat des membres du CCPI est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'AMF. Les membres se rencontrent de deux à quatre fois par année et ne sont pas rémunérés pour leur participation.

Les personnes intéressées à joindre le CCPI peuvent consulter l'appel de candidatures. Elles sont invitées à soumettre leur candidature par écrit, en transmettant leur curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre mettant en relief leur domaine de spécialisation et leur expérience pertinente. La date limite pour poser sa candidature est le 11 novembre 2025.

L'AMF favorise la diversité au sein de ses comités consultatifs et s'engage à améliorer la représentativité de celle-ci sous toutes ses formes.

Toute personne intéressée pourra faire l'objet d'une enquête de probité et de vérifications d'antécédents judiciaires dans le cadre de l'évaluation de sa candidature.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers