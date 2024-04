Appel de candidatures pour le comité consultatif sur la pratique des représentants

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») sollicite des candidatures en vue de pourvoir trois postes au sein du comité consultatif sur la pratique des représentants dont l'exercice est régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (le « Comité » et la « LDPSF »).

Le Comité est un forum de discussion entre l'Autorité et les intervenants de l'industrie de la distribution de produits et services financiers. Il permet à ceux-ci de fournir un éclairage pratique sur leur domaine, de favoriser un dialogue ouvert avec l'Autorité et de contribuer aux objectifs de cette dernière visant notamment à élaborer un encadrement moderne, adapté et inspiré des meilleures pratiques.

Le Comité est constitué et coordonné par l'Autorité. Il est composé d'au plus 15 membres externes issus de divers secteurs liés au domaine de la distribution de produits et services financiers au Québec, puis de représentants de l'Autorité.

Le mandat des membres du Comité est d'une durée initiale d'au plus deux ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité. Les rencontres, au nombre de quatre à six par année, sont planifiées avec les membres. La fréquence et la durée de ces rencontres peuvent varier selon les sujets d'actualité, les initiatives ou les projets en cours.

Les personnes intéressées à joindre le Comité sont invitées à consulter l'appel de candidatures. La date limite pour poser sa candidature est le 17 mai 2024.

L'Autorité favorise la diversité au sein de ses comités consultatifs et s'engage à ce que chacun d'eux tende vers la parité en tenant compte de la diversité sous toutes ses formes.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

