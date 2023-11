Appel de candidatures pour le comité consultatif sur l'encadrement des dérivés

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») sollicite des candidatures en vue de pourvoir des postes au sein de son comité consultatif sur l'encadrement des dérivés (le « CCED »).

Le CCED est un forum qui vise à fournir un éclairage pratique et à maintenir un dialogue ouvert entre les intervenants et l'Autorité, afin d'assurer un encadrement efficient du secteur des dérivés.

Le CCED est composé de représentants de l'Autorité et de cinq à quinze membres externes issus de divers secteurs et professions connexes au secteur des dérivés du Québec. Les membres détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une bonne connaissance de la réglementation applicable en matière de dérivés de même qu'une expertise dans différents domaines afférents au secteur des dérivés, tels que la conformité, les salles des marchés, les services de suivi de marché et de post-marché et la gestion des risques.

Le mandat des membres du CCED est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité. Les membres se rencontrent deux ou trois fois par année et ne sont pas rémunérés pour leur participation.

Les personnes intéressées à joindre le CCED peuvent consulter l'appel de candidatures. La date limite pour poser sa candidature est le 19 décembre 2023.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

X (Twitter) : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers