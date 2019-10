Appel de candidatures pour le Comité consultatif du secteur minier

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers sollicite des candidatures en vue de nommer de nouveaux membres au sein de son Comité consultatif du secteur minier (CCSM).

Le CCSM est un forum de discussion dont les objectifs sont les suivants :

favoriser un dialogue ouvert et constructif entre l'Autorité et les principaux participants du secteur minier au Québec;

établir un lien structuré entre l'Autorité et les participants du marché assujettis à la réglementation sur le secteur minier pour faciliter la compréhension, par le personnel de l'Autorité, des enjeux réglementaires du secteur minier;

échanger en matière d'encadrement et sur les différents projets réglementaires touchant la présentation de l'information concernant les projets miniers.

Le CCSM est constitué et coordonné par l'Autorité. Il est composé de cinq à dix membres externes issus de divers domaines et professions du secteur minier au Québec et de représentants de l'Autorité. Les membres désignés détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une bonne connaissance de la réglementation en valeurs mobilières de même qu'une expertise dans différents domaines afférant au secteur minier.

Les membres sont invités à siéger au CCSM pour un mandat initial de trois ans. Les rencontres, au nombre de trois sur une base annuelle, sont planifiées avec les membres. La durée de ces rencontres peut varier selon les sujets et les dossiers abordés.

Les personnes intéressées sont invitées à consulter l'appel de candidatures et à soumettre leur candidature avant le 31 décembre 2019.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

