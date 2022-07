Appel de candidatures pour l'Ordre des arts et des lettres du Québec

« Année après année, des personnes exceptionnelles sont nommées au sein de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, faisant grandir les rangs de cette famille de cœur. En collaboration avec notre précieuse alliée, la Caisse Desjardins de la Culture, nous invitons aujourd'hui la population et les milieux à nous soumettre la candidature de ceux et celles qui se dévouent à enrichir, à dynamiser et à faire rayonner notre culture. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« C'est une très grande fierté pour la Caisse Desjardins de la Culture d'être à nouveau aux côtés du Conseil des arts et des lettres du Québec pour célébrer le dévouement et le remarquable talent de ceux qui font briller les arts et les lettres du milieu culturel québécois par leurs prestigieuses réalisations. » - Marie-Christine Cojocaru, directrice générale de la Caisse de la Culture

Une grande distinction

Les personnes choisies recevront un insigne honorifique au cours d'une cérémonie qui se tiendra au printemps 2023. Avec cette distinction, le Conseil veut célébrer des artistes, des écrivaines et des écrivains professionnels, ainsi que des personnes qui les épaulent, qui les appuient ou qui les encouragent, comme des mécènes, des gestionnaires des arts, des travailleuses et des travailleurs culturels ou des enseignantes et des enseignants.

Elle souligne leur contribution inestimable au développement, à la promotion ou au rayonnement des arts et des lettres du Québec à l'échelle régionale, nationale ou internationale. L'Ordre des arts et des lettres du Québec n'est accompagné d'aucune récompense financière.

Dépôt de candidatures

Toute candidature doit être soumise par un tiers - à titre individuel ou au nom d'une organisation - au plus tard le 14 octobre 2022.

Il suffit de remplir le formulaire et de fournir les documents suivants :

une lettre d'appui d'une personne ou d'un organisme reconnu du milieu des arts et des lettres du Québec

un curriculum vitae et une courte biographie du candidat ou de la candidate

Tous les détails ainsi que le formulaire sont disponibles sur le site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1500 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

À propos de la Caisse Desjardins de la Culture

Alliée des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin pour les organismes et les entrepreneurs, la Caisse Desjardins de la Culture est une coopérative financière solidement ancrée dans son milieu. Depuis 28 ans, elle accompagne les travailleurs autonomes dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, offre aux entreprises et organismes des services financiers adaptés à leur réalité et participe au développement socioéconomique du milieu en soutenant des démarches et des projets structurants.

