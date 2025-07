Le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre circassienne est remis à Frédérique Cournoyer Lessard

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec En Piste, est heureux de remettre le tout premier Prix du CALQ pour la meilleure œuvre circassienne à Frédérique Cournoyer Lessard pour son œuvre Scuse. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE.

Frédérique Cournoyer Lessard remporte le Prix du CALQ pour la Meilleure oeuvre circassienne. photo : courtoisie (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Cette touchante première œuvre solo de Frédérique Cournoyer Lessard se distingue par son approche novatrice du cirque documentaire, une forme encore émergente au Québec. Portée par une grande sensibilité, la création impressionne par l'originalité de son format, l'utilisation inédite du cerceau et une dramaturgie puissante. L'artiste propose une écriture contemporaine, directe et accessible, qui rend l'œuvre à la fois intime et universelle. Alliant force et douceur, cette proposition artistique d'une grande maitrise technique contribue de manière significative au développement de la discipline », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

L'œuvre primée

Oscillant entre la discussion informelle et la performance physique, SCUSE est un spectacle de cirque documentaire où l'acrobatie est au service d'un récit personnel, touchant et engagé. Dans ce spectacle solo employant le cerceau aérien, l'artiste Frédérique Cournoyer Lessard convie le public à revisiter différents fragments de son enfance et de son adolescence qui ont forgé sa perception de la féminité et de la sexualité. Un commentaire crié par une surveillante entre deux coups de sifflet dans la cour de récréation, une explication de sa mère sur son prénom non genré, un vidéoclip des Spice Girls, une réponse susurrée à son oreille par son entraîneur dans un cadre de porte à la fin d'un party… de simples morceaux de vie qui paraissent inoffensifs, mais qui, mis bout à bout, nous portent à questionner l'impact de l'éducation genrée sur nos rapports sociaux. À travers un voyage sensible parsemé de paroles sincères, de chorégraphies expressives, de photos d'archives, d'entrevues documentaires et d'extraits de films, SCUSE invite à une réflexion profonde sur la construction de soi.

À propos de Frédérique Cournoyer Lessard

Depuis ses études à l'École nationale de cirque de Montréal ainsi qu'à l'Université Concordia en cinéma, Frédérique Cournoyer Lessard développe une écriture dramaturgique qui marie l'abstraction du geste circassien à des récits réalistes et engagés, tant sur scène qu'à l'écran. Ses œuvres, souvent féministes, explorent la résonance intime des contextes sociopolitiques dans les corps.

Au cinéma, ses films PAS, RUE DE LA VICTOIRE, COCONUT et FINE ont été sélectionnés et primés dans plus de 90 festivals à l'international. En tant que spécialiste du cerceau aérien, Frédérique a collaboré avec des compagnies telles que La Soirée (Australie), Palazzo (Allemagne), les 7 Doigts de la main et le Cirque Éloize.

En 2021, le désir d'unir l'approche dramaturgique développée en cinéma aux compétences physiques a mené à la création de SCUSE, une première œuvre vivante ancrée dans une démarche de cirque documentaire. Depuis sa création, SCUSE a reçu plusieurs reconnaissances, dont la bourse IMPACT du Conseil des arts de Montréal, une nomination au Prix Propulsion d'En Piste, ainsi qu'une sélection pour représenter le Québec au festival CIRCa, en France.

Les finalistes

Cette année, les finalistes à ce prix étaient :

Grand-Mess' - Machine de Cirque

Pour son dixième anniversaire, Machine de Cirque convie le public à une expérience festive et immersive, portée par des tableaux saisissants et grandioses mis en scène par Martin Genest. Les structures conçues pour accueillir les appareils de cirque s'intègrent avec originalité à l'architecture néo-romane de la spectaculaire église Saint-Charles de Limoilou. Pendant Grand-Mess', des acrobates tombent du ciel, une buse traverse l'espace majestueux, et des musiques inspirées résonnent sous les voûtes où s'élèvent les artistes aériens. Quatorze personnages hauts en couleur livrent des performances inédites : numéro collectif d'échelles libres, planche coréenne rotative, mât-roue, manipulation acrobatique de marionnettes et roue Cyr intégrant des projections dans et autour de l'agrès. Grand-Mess' glorifie à la fois le divin et le chaos, marquant les esprits par sa célébration de la virtuosité et de la poésie circassiennes.

Play Dead - People Watching

Le collectif montréalais People Watching signe Play Dead, une œuvre construite autour d'un vocabulaire circassien minutieusement chorégraphié, alliant théâtre physique et virtuosité acrobatique assaisonnée d'un zeste d'absurdité. Ruben Ingerwen, Jérémi Lévesque, Natasha Patterson, Brin Schoellkopf, Jarrod Takle et Sabine Van Rensburg y explorent un univers inspiré par l'exaltation propre au crépuscule de la jeunesse et par les aspects parfois risibles de la vie. Dès ses débuts, Play Dead suscite un vif engouement dans les milieux du cirque et de la danse, et tourne dans plusieurs festivals et théâtres européens et américains. En peu de temps, ces créatrices et créateurs d'un cirque contemporain à la fois singulier et éclatant s'imposent comme de fières ambassadrices et de fiers ambassadeurs du cirque québécois.

À propos de l'organisme En Piste

Depuis sa fondation en 1997, En Piste demeure l'unique regroupement qui rassemble les professionnel•les et les organismes du secteur des arts du cirque au Canada. L'association est au cœur des grands enjeux de développement de la pratique artistique contemporaine en cirque. Elle mobilise le milieu national du cirque en vue de créer des conditions propices à l'innovation, à la créativité et à la diversité, dans une quête d'excellence. Sa mission se réalise à travers six grands mandats : vie associative, concertation, représentation, valorisation des arts du cirque, soutien à la créativité et au développement professionnel et mobilisation des ressources. En Piste compte plus de 550 membres, artistes, artisan•es, travailleur•euses culturel•les, écoles et compagnies qui œuvrent dans toutes les composantes du secteur -- création, production, diffusion, formation, recherche et développement et cirque social.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le CALQ investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ souhaite démontrer son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]