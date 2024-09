Appel de candidatures pour l'Ordre de Montréal 2025 - La Ville est à la recherche de personnalités qui contribuent au développement de la métropole

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que la Ville de Montréal rappelle que sa campagne d'appel de candidatures pour l'Ordre de Montréal 2025 bat son plein. Plus haute distinction honorifique montréalaise, l'Ordre de Montréal met en lumière l'engagement et les réalisations de citoyennes et de citoyens qui façonnent l'identité, la force et la vitalité de la métropole. Remis chaque année le 17 mai, jour anniversaire de la fondation de Montréal, ce prix prestigieux honore des personnalités exceptionnelles dont les actions ont un impact durable sur la ville.

« Montréal se distingue grâce aux actions de personnes dévouées qui, chaque jour, contribuent à l'évolution et au rayonnement de notre ville. L'Ordre de Montréal est une occasion unique de reconnaître publiquement ces individus d'exception. J'invite toutes et tous à mettre en lumière des personnes inspirantes de leur entourage, dont l'engagement et les réalisations ont un impact positif sur notre collectivité. Ensemble, célébrons celles et ceux qui, par leur passion et leur dévouement, enrichissent la vie montréalaise et renforcent notre identité commune », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville de Montréal souhaite encourager une plus grande diversité de candidatures. Elle invite les personnes des milieux des affaires, scientifique, sportif, associatif, artistique et œuvrant dans des organismes publics et de santé, à soumettre la candidature d'une personne remarquable d'ici le 31 octobre 2024. Pour ce faire, les citoyennes et les citoyens doivent remplir le formulaire disponible en ligne à : ville.montreal.qc.ca/ordre.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal



Les dossiers de candidatures seront examinés avec rigueur par les membres du conseil consultatif de l'Ordre, sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat. Le conseil consultatif est formé des membres suivants : Isabelle Hudon, Frantz Saintellemy, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

Créé lors du 375e anniversaire de fondation de Montréal, l'Ordre de Montréal est la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Elle vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués par :

L'éminence de leur contribution au développement de la ville;

La notoriété de leur apport à son rayonnement local et international;

Le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens;

La qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

La période de mise en candidature est ouverte toute l'année. Le 31 octobre 2024 étant la date limite pour l'Ordre de Montréal 2025, les candidatures reçues après le 31 octobre 2024 seront donc considérées pour l'année 2026.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 465-2591; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]