OTTAWA, ON, le 11 sept. 2020 /CNW/ - Tandis que les Canadiens continuent de s'adapter aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, les administrations locales et les partenaires communautaires de tout le pays découvrent de nouvelles façons d'assurer la santé et la sécurité des résidents, de soutenir la relance économique et de rendre les collectivités plus résistantes aux pandémies.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a lancé un appel de candidatures ouvert aux organisations non gouvernementales sans but lucratif, qui travailleront directement avec les municipalités, les administrations locales et des partenaires du secteur sans but lucratif afin de trouver et de financer des projets locaux dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé.

Dans le cadre de l'Initiative annoncée par la ministre McKenna le 13 août 2020, on fournira jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral au cours des deux prochaines années pour soutenir des projets communautaires qui répondront aux besoins à court et à long termes découlant de la pandémie de COVID-19.

Les forces et des capacités des organisations non gouvernementales sans but lucratif leur permettent de travailler directement avec les collectivités de manière à ajouter de la valeur, au-delà de ce qu'Infrastructure Canada peut faire lui-même. Ainsi, le Ministère fait appel à l'expertise d'organisations qui sont déjà à l'œuvre pour aider les collectivités à s'adapter à cette pandémie. Cette approche garantit que l'Initiative pourra être mise en œuvre rapidement et de manière rentable tout en répondant aux besoins particuliers des collectivités de tout le pays. L'organisation (ou les organisations) sélectionnée(s) mettra (mettront) des fonds à la disposition des candidats locaux et encouragera (encourageront) le partage d'idées afin que les collectivités puissent rapidement mettre en place des solutions qui amélioreront la qualité de vie des résidents.

L'objectif de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé consiste à soutenir des projets qui aident les collectivités de toutes tailles et de tous types à s'adapter à la COVID-19 en fonction de trois principaux thèmes : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité, et les solutions numériques. Les projets potentiels pourraient inclure l'adaptation de la disposition des places assises par les associations responsables des rues principales, la modification des installations récréatives pour favoriser la distanciation physique, l'aménagement de passages pour les vélos, les scooters et les appareils de mobilité personnelle afin de faciliter les déplacements des résidents dans leur collectivité, ou la création d'outils numériques qui offriraient aux résidents un accès à distance aux services municipaux.

On encourage les organisations à consulter l'appel de candidatures ouvert et le Guide du candidat pour connaître tous les détails relatifs à l'admissibilité et à la façon de présenter sa candidature. Les organisations ont jusqu'au 16 octobre 2020 pour soumettre leur candidature.

Un appel à propositions visant des projets particuliers dans le cadre de l'Initiative pour des collectivités en santé sera lancé ultérieurement.

« Nous lançons un processus équitable et ouvert pour les organisations non gouvernementales sans but lucratif afin de contribuer à la mise en œuvre de l'Initiative pour des collectivités en santé. Vous travaillerez avec les collectivités pour trouver et financer des projets qui pourront être mis en œuvre rapidement afin d'améliorer la qualité de vie des résidents tandis qu'ils s'adaptent aux réalités de la COVID-19. Cela permettra aux Canadiens et à leurs familles de profiter de collectivités plus sûres, plus dynamiques et plus inclusives maintenant et à l'avenir. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé illustre comment le plan d'infrastructure du gouvernement permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le lancement aujourd'hui du processus de présentation de candidatures lié à l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé est une étape importante vers la mise en œuvre, dans les collectivités de tout le pays, de projets qui amélioreront grandement la qualité de vie des Canadiens qui font face aux défis uniques liés à la COVID-19. Les organisations canadiennes sans but lucratif ont déjà joué un rôle clé pour aider les collectivités à s'adapter aux réalités liées à cette pandémie, et grâce à l'Initiative, elles seront en mesure de continuer à aider les collectivités à adopter des solutions qui permettent aux Canadiens de retourner à leurs activités sociales et économiques quotidiennes en toute sécurité. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons beaucoup appris de la récession de 2008 en ce qui a trait à la reprise économique dans les petites collectivités et les collectivités rurales. Nous sommes tout à fait conscients que la COVID-19 a été durement ressentie dans ces collectivités. La résilience et le travail acharné des chefs de file et des organisations communautaires qui trouvent des façons novatrices de s'adapter aux nouvelles réalités et aux défis sans précédent nous inspirent. Cet appel de candidatures ouvert offrira à l'organisation ou aux organisations sélectionnée(s) une formidable possibilité de tirer parti d'une telle expertise et d'aider à rendre les collectivités plus saines et à renforcer l'économie. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Faits en bref

l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été annoncée le 13 août 2020 par l'honorable Catherine McKenna , ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités. Les organisations aux capacités et à la portée déjà établies peuvent participer à cet appel de candidatures ouvert. Pour être admissibles, elles doivent satisfaire aux conditions d'admissibilité suivantes : avoir une portée nationale; posséder de l'expérience dans la mise en œuvre de programmes et/ou de subventions communautaires; avoir un mandat qui cadre avec l'avancement, le renforcement et le soutien des collectivités; disposer d'une expertise et de réseaux établis dans le domaine du travail communautaire au Canada .

. On commencera à recevoir des demandes visant des projets locaux uniquement après avoir sélectionné l'organisation ou les organisations et qu'on aura établi son (leur) programme de financement au titre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Les municipalités, les administrations locales, les communautés autochtones et les partenaires communautaires sans but lucratif pourront alors présenter une demande de financement à l'organisation ou aux organisations sélectionnée(s).

L'Initiative complètera d'autres mesures prises par le gouvernement du Canada et par d'autres ordres de gouvernement en appuyant des projets qui entraînent des avantages clairs pour les collectivités locales, mais dont les possibilités de financement sont limitées dans le cadre d'autres programmes.

et par d'autres ordres de gouvernement en appuyant des projets qui entraînent des avantages clairs pour les collectivités locales, mais dont les possibilités de financement sont limitées dans le cadre d'autres programmes. Une mesure distincte visant à appuyer les collectivités du Canada pendant la pandémie de COVID-19 a été ajoutée au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de plus de 33 milliards de dollars. Il s'agit d'un nouveau volet Résilience à la COVID-19, dont l'objectif est de contribuer à financer des infrastructures permettant de résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'inclure davantage de catégories de projets admissibles, et on a simplifié certaines exigences administratives pour accélérer les approbations.

