TORONTO, le 11 mars 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est en quête de membres souhaitant se joindre au nouveau comité consultatif technique pour la stratégie de données des caisses et la transformation numérique. Ce comité jouera un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la réglementation des caisses par l'ARSF par le biais de données, d'analyses et de technologies numériques.

Les membres prodigueront à l'ARSF des conseils et des opinions en vue d'atteindre les objectifs suivants :

conseils pour orienter la stratégie de collecte de données de l'ARSF et la mise en œuvre d'un plan visant à améliorer la réglementation des caisses en Ontario et la protection des dépôts des membres, en particulier en mettant l'accent sur la déclaration règlementaire, les données de risque et l'intégration de données provenant du système des caisses d'une manière efficace et efficiente;

et la protection des dépôts des membres, en particulier en mettant l'accent sur la déclaration règlementaire, les données de risque et l'intégration de données provenant du système des caisses d'une manière efficace et efficiente; conseils pour orienter le partage futur de données dans le système des caisses

conseils sur les répercussions réglementaires qui régissent l'utilisation des données dans le système afin de protéger la sécurité et la solidité du secteur, tout en favorisant l'innovation commerciale;

conseils sur le cadre de travail servant à évaluer l'adéquation du fonds de réserve d'assurance-dépôts.

Le comité consultatif comptera de 10 à 14 membres. L'ARSF recherche des candidats émanant principalement, sans s'y limiter, des caisses, des groupes d'experts en données et des sociétés de technologie financière et de technologie réglementaire.

L'ARSF souhaite recevoir la candidature de personnes possédant une expérience en tant que cadre ou une vaste expérience dans les domaines suivants :

Gestion des données, gouvernance des données et analyses prédictives de données

Gestion du risque et simulation de crise

Technologie réglementaire (services financiers)

Les membres de ce comité prendront part à au moins deux réunions par année, à compter du mois de mai 2021 (dont une réunion possible vers la fin du mois de juillet).

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature à Joanna Wearing en écrivant à [email protected] le ou avant le 26 mars 2021.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le mandat du comité en suivant ce lien.

L'ARSF continue de collaborer avec les secteurs qu'elle réglemente afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et au choix pour ses membres et les consommateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsrao.ca.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Melissa Hogg, Chef des communications générales, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Tél. : 437-218-1250 Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fsrao.ca