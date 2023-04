OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - L'égalité des genres sera devenue réalité lorsque toutes les personnes, quel que soit leur genre, auront la possibilité de participer pleinement à la vie publique et démocratique, d'assurer leur sécurité économique et de vivre à l'abri de la violence. La reconnaissance des réalisations de personnes qui en font la promotion est essentielle, car leur travail peut en inciter d'autres à agir dans notre pays et dans le monde entier.

L'appel de candidatures aux prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » de 2023 est maintenant lancé. Ces prix rendent hommage aux Canadiennes et Canadiens, y compris les jeunes, qui ont contribué de manière remarquable à la promotion de l'égalité des genres.

Les récipiendaires de l'année dernière , Lynn Gehl, Ph. D., Dre Shimi Kang, Farrah Khan, Dre Sylvia Maracle, Judy White et Ishita Aggarwal, sont toutes des pionnières dans leur domaine respectif, et leur travail continu a permis d'apporter des changements positifs au Canada.

Les candidatures sont acceptées tout au long de l'année; toutefois, la date limite pour présenter des candidatures aux prix de 2023 est le 30 juin 2023. Laissez-vous inspirer par les lauréates antérieures et consultez les lignes directrices pour les mises en candidature sur le site Web de Femmes et Égalité des genres Canada .

Faits en bref

Les prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » marquent ce jour de 1929 où la plus haute cour d'appel du Canada a rendu la décision historique d'inclure les femmes dans la définition juridique de « personne ». Cette victoire jalon a donné aux femmes le droit d'être nommées au Sénat du Canada et a permis une participation accrue des femmes à la vie publique et politique.

La vidéo intitulée Les femmes. Sont. Des personnes présente l'affaire « personne » et les « Célèbres cinq » qui ont ouvert la voie à la participation des femmes à tous les aspects de la vie canadienne.

Plus de 200 personnes d'un océan à l'autre du Canada ont reçu ce prix depuis 1979

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]