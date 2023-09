MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de ses activités de distribution d'électricité, Hydro-Québec a procédé à l'ouverture publique des soumissions relatives à l'appel d'offres lancé le 31 mars 2023 visant l'achat d'un bloc de 1 500 MW d'électricité de source éolienne. Elle a reçu un total de 16 soumissions représentant 3 034 MW.

Au cours des prochains mois, Hydro-Québec évaluera les soumissions puis communiquera le résultat de l'appel d'offres. Une fois signés, les contrats devront être approuvés par la Régie de l'énergie, et les promoteurs auront la responsabilité d'obtenir les autorisations et permis requis. Les livraisons d'électricité doivent commencer au plus tard le 1er décembre 2027, le 1er décembre 2028 ou le 1er décembre 2029.

Les zones déterminées par Hydro-Québec dont le potentiel d'intégration n'aura pas été comblé par les soumissions retenues pourront faire l'objet d'éventuelles démarches d'approvisionnement en électricité.

Depuis le lancement des appels d'offres, Hydro-Québec a travaillé avec la société Raymond Chabot Grant Thornton aux fins de l'application de la procédure d'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions et de l'attribution des contrats d'achat d'électricité.

Liste des soumissions

Des renseignements additionnels sont accessibles sur le site Web d'Hydro-Québec au https://www.hydroquebec.com/achats-electricite-quebec/appels-propositions/

