Appel aux organismes de charité qui offrent du répit parmi leurs services

PRÈS DE 300 000 $ EN DONS POUR SOUTENIR LA CROISSANCE DE DIX ORGANISMES CANADIENS

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Fier d'offrir un coup de pouce financier aux organismes qui font quotidiennement la différence, iA Groupe financier donne le coup d'envoi à la 3e édition de son grand concours philanthropique pancanadien. Les organismes qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou des services sociaux et qui offrent parmi leurs services du répit à ceux qui en ont besoin, sont invités à répondre à la question Comment pourriez-vous donner davantage de répit avec un don de 125 000 $? Les dix organismes qui auront remporté la faveur du public se partageront des dons totalisant près de 300 000 $.

« Chaque année, la solidarité et la mobilisation qui émanent de ce concours nous procurent une grande fierté. Je tiens à remercier tous les organismes qui veillent sans relâche au mieux-être des Canadiens et qui prendront le temps de soumettre leur candidature », a commenté M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Au terme de la période d'inscriptions qui prendra fin le 16 octobre prochain, dix des projets reçus seront retenus par le jury puis présentés au grand public dès le 1er novembre. La population sera alors appelée à se prononcer sur les deux projets qu'elle juge les plus inspirants. À la clé, un don de 125 000 $ sera remis à l'organisme ayant reçu le plus de votes, 50 000 $ pour les 2e et 3e positions, et les sept autres finalistes recevront quant à eux 10 000 $ chacun. Le dévoilement des gagnants aura lieu le 12 décembre prochain.

Rappelons que la première édition du concours a vu le jour à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire de iA Groupe financier en 2017. Depuis, l'entreprise en a fait un concours annuel récurrent où une nouvelle thématique est ciblée chaque année afin d'aider un maximum d'organismes.

Tous les détails du concours et la liste complète des critères d'admissibilité sont disponibles à l'adresse ia.ca/concours-dons-ia.

Dates à retenir :

« Le concours philanthropique de iA Groupe financier a eu un effet considérable sur notre pavillon de Swift Current (Saskatchewan). Grâce à cette générosité, nous avons engagé une coordonnatrice à temps partiel qui, à ce jour, accompagne quatre de nos membres dans l'apprentissage de compétences préprofessionnelles » - Jacqui Williams, directrice générale de la Canadian Mental Health Association - Swift Current, l'organisme gagnant de l'édition 2018.

« Avec le coup de pouce financier de iA Groupe financier, nous avons créé notre guide d'information destiné à aider les gens et à en apprendre davantage sur l'intimidation et ses conséquences. Nous serons toujours reconnaissants à l'endroit de iA Groupe financier pour sa généreuse contribution et son soutien continu » - Tad Milmine, président fondateur de Bullying Ends Here (Calgary Alberta), l'organisme gagnant de l'édition 2017.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

