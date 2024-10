À compter du 3 octobre 2024, les clients peuvent recevoir un timbre pour chaque tranche de 20 $* dépensé avant les taxes applicables dans une seule transaction dans les bannières d'épicerie participantes de Loblaw, y compris dans les bannières Maxi et Provigo du Québec. Lorsque vous accumulez 20 timbres et que vous les échangez, vous obtenez pas moins de 75 % de rabais sur un (1) article de cuisine de conception suisse de marque Kuhn Rikkon. Le programme est en vigueur jusqu'à épuisement des stocks.

« Que ce soit pour les chefs expérimentés qui cherchent à moderniser ou à compléter leur batterie de cuisine actuelle, ou pour les apprentis cuisiniers qui recherchent des articles de cuisine durables de grande qualité, nous sommes convaincus que les gens vont adorer ces articles. Ce programme est une autre façon pour nous d'offrir aux consommateurs de la valeur, tout en rendant leur magasinage de tous les jours plus excitants », a déclaré Mary MacIsaac, Vice-présidente principale, Marketing et marques contrôlées de Loblaw. « Pour les vrais amateurs d'articles de cuisine, ce programme pourrait leur faire économiser près de 500 $ sur une batterie complète. »

Faits d'acier inoxydable durable avec un revêtement antiadhésif, ces articles de cuisine conviennent à tous les types de cuisinières, y compris les cuisinières à gaz, en céramique, électriques et à induction. Offerts exclusivement dans les bannières d'épicerie participantes de Loblaw. Toutes les pièces vont au lave-vaisselle, ce qui facilite le nettoyage. La collection comprend :

Casserole 1,4 L | 0,36 gallon

Poêle à frire 20 cm | 7,8 po

Poêle à frire 24 cm | 9,4 po

Poêle à frire 28 cm | 11 po

Pot avec couvercle 3,5 L | 0,9 gallon

Pot avec couvercle 6 L | 1,6 gallon

Wok avec couvercle 30 cm | 11,8 po

Les clients peuvent obtenir des timbres numériques en s'inscrivant au programme en tant que membre PC OptimumMC par l'entremise de l'appli PC OptimumMC ou en utilisant des cartes physiques disponibles en magasin, afin de s'assurer que tout le monde a l'occasion de participer au programme.

Ce nouveau programme, qui s'ajoute aux programmes axés sur la valeur existants comme Prix fous du mois, PC Optimum, ainsi que des promotions en magasin et en circulaire, représente un moyen de plus pour les consommateurs de bénéficier d'encore plus de valeur dans les bannières d'épicerie de Loblaw.

Le programme « Accumulez et économisez GROS » est offert dans tous les magasins Provigo et Maxi, et ailleurs au pays dans les magasins Real Canadian Superstore, No Frills, Your Independent Grocer, Real Atlantic Superstore, Loblaws, Zehrs, Fortinos, Valu-Mart, et Dominion à Terre-Neuve-et-Labrador. Les clients peuvent commencer à accumuler et à échanger leurs timbres dès le 3 octobre 2024. * Des conditions et des exclusions s'appliquent. Pour en savoir plus et pour obtenir tous les détails de l'offre, visitez le site pcoptimum.ca/accumulezeteconomisez.

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ un milliard de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

