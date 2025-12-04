Recyclez Vos Batteries, Canada ! devient le premier détenteur des droits de dénomination des Championnats nationaux de Taekwondo Canada 2026

TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, l'organisme sans but lucratif chef de file du pays en matière de collecte et de recyclage des piles et batteries, est fier d'annoncer un nouveau partenariat national avec Taekwondo Canada, unissant deux organisations engagées à bâtir des communautés plus fortes et plus durables. Ensemble, elles travailleront à sensibiliser la population à l'importance du recyclage responsable des piles et batteries, et à inspirer les pratiquants de Taekwondo, leurs familles et les amateurs partout au pays à passer à l'action.

Le Taekwondo repose sur la discipline, le respect et la responsabilité, les mêmes principes qui guident la gestion environnementale. Ce partenariat reconnaît la force de ces valeurs communes et les met à profit pour créer un impact positif et significatif.

« La discipline que les athlètes de Taekwondo pratiquent chaque jour reflète la discipline nécessaire pour prendre soin de notre environnement », déclare Joseph Chung, vice-président, Gestion des comptes chez Appel à Recycler Canada. « En unissant nos forces, nous donnons à des milliers de Canadiens le pouvoir de poser de petits gestes concrets, comme recycler leurs piles et batteries, qui contribuent à un avenir plus sain et plus durable. »

Dans le cadre de cette collaboration, Appel à Recycler Canada travaillera étroitement avec Taekwondo Canada afin de partager des informations et des ressources sur le recyclage des piles et batteries lors d'événements nationaux, de tournois et de camps d'entraînement. Cela inclut une présence importante en tant que détenteur des droits de dénomination des Championnats nationaux de Taekwondo Canada 2026, qui auront lieu du 5 au 7 février à Halifax, où Appel à Recycler sera le seul partenaire principal. Durant les Championnats, le programme Recyclez Vos Batteries, Canada ! bénéficiera d'une visibilité nationale grâce aux droits de dénomination dans le site, aux affichages LED et vidéo, ainsi qu'à l'intégration dans les documents officiels de l'événement.

Dans le cadre de son activation lors de l'événement, l'organisation présentera fièrement les prix MVP et les prix du meilleur entraîneur sous la bannière Recyclez Vos Batteries, Canada !, célébrant l'excellence sur les tatamis tout en renforçant le lien entre réussite personnelle et responsabilité environnementale collective. Les participants auront également l'occasion de s'informer directement sur le recyclage des piles grâce au kiosque partenaire d'Appel à Recycler et à des présentations interactives.

Taekwondo Canada amplifiera ce partenariat par ses infolettres, ses canaux numériques et ses communications auprès des membres, afin de s'assurer que les athlètes, entraîneurs, parents et partisans disposent des outils nécessaires pour recycler les piles et batteries de façon sécuritaire et responsable afin de protéger l'environnement.

Dans les mois précédant et suivant les Championnats, Appel à Recycler aura l'occasion de partager des messages clés avec plus de 500 clubs et 30 000 membres de Taekwondo Canada, renforçant ainsi la sensibilisation environnementale au sein des communautés partout au pays.

« Notre partenariat avec Appel à Recycler Canada reflète l'esprit d'unité et de communauté du Taekwondo », affirme Dave Harris, directeur exécutif de Taekwondo Canada. « En unissant nos voix, que ce soit sur les tatamis, lors d'événements comme nos Championnats nationaux 2026 ou par nos communications, nous pouvons inspirer nos membres à promouvoir la durabilité dans leur vie quotidienne. »

Au-delà des Championnats, le partenariat comprend un soutien pour des moments phares tels que la Journée nationale des batteries (18 février), le Mois de la Terre en avril et le Mois de l'économie circulaire en octobre, ainsi que le lancement d'un programme national de collecte de piles encourageant les dojangs à travers le Canada à participer à une compétition amicale tout en ayant un impact environnemental positif.

D'un océan à l'autre, ce partenariat contribuera à bâtir une culture de responsabilité environnementale qui dépasse largement les dojangs de Taekwondo. Que ce soit lors de compétitions, de rassemblements communautaires ou sur des plateformes en ligne, les deux organisations s'engagent à travailler côte à côte et à démontrer que lorsque les communautés s'unissent autour d'un objectif commun, un changement puissant est possible.

Appel à Recycler et Taekwondo Canada se réjouissent de collaborer sur diverses initiatives tout au long de l'année, mobilisant athlètes et partisans de tous âges dans la mission commune de créer un Canada plus propre et plus vert, une pile recyclée à la fois.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par piles. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, dont des producteurs de piles jetables et rechargeables, Appel à Recycler répond aux obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire.

L'organisme gère plusieurs programmes phares, dont Recyclez vos batteries, Canada ! pour les piles domestiques et celles des vélos électriques, Recyclez vos vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à batterie au Québec, et le programme volontaire de récupération des batteries de véhicules électriques à l'échelle nationale.

Appel à Recycler opère des programmes approuvés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et Nouvelle-Écosse. Il agit également comme organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta. Ses services couvrent les piles domestiques (jusqu'à 5 kg) et les batteries de transport électrique utilisées dans les vélos, trottinettes, planches à roulettes électriques, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 55 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement canadiens. L'organisme est engagé envers l'excellence en gestion environnementale et détient des certifications selon des normes mondialement reconnues, notamment R2v3, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Avec un réseau de plus de 15 000 points de collecte - incluant des détaillants majeurs et des sites municipaux - Appel à Recycler est un partenaire de confiance pour bâtir un Canada plus propre et durable.

SOURCE Appel a recycler

Camille Vandeerstraeten, Directrice des communications, Appel à Recycler Courriel : [email protected] | Mobile : 416-738-4032