Publié par Appel à Recycler au nom des participants au programme de récupération des batteries de Véhicules Electriques (VE)

TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - Après le déploiement réussi du premier programme de récupération de batteries de véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord, initié au Québec, l'initiative dirigée par l'industrie recuperationdesbatteriesve.ca s'étend maintenant à l'ensemble du Canada. Ce déploiement national constitue une étape importante dans la gestion responsable des batteries de VE en fin de vie. Le programme vise à collecter, transporter, réutiliser, remanufacturer ou recycler les batteries admissibles issues des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, tout électriques et à pile à hydrogène, en dehors des programmes de récupération existants menés par les fabricants.

L'expansion proactive de cette initiative reflète l'engagement des fabricants de véhicules participants à assurer une gestion responsable de leurs produits en fin de vie, contribuant ainsi à la durabilité environnementale et à l'économie circulaire.

Le Programme de récupération des batteries de VE a été lancé en juin 2023 au Québec comme une initiative collaborative pour répondre aux engagements pris par les fabricants de véhicules envers la province. Ceux-ci ont travaillé avec Appel à Recycler Canada, s'appuyant sur les 28 années d'expertise de l'organisation en gestion de batteries en fin de vie à travers divers secteurs et formats, pour développer et lancer la plateforme recuperationdesbatteriesve.ca. Ce programme complète les mécanismes existants de récupération des ressources, garantissant que les batteries de VE admissibles qui risquent de ne pas être recyclées ou réutilisées sont prises en charge de manière responsable. Avec cette expansion nationale, recuperationdesbatteriesve.ca sera désormais accessible à un large éventail de détenteurs de batteries et d'intervenants à travers le pays, facilitant la gestion responsable des batteries de VE au Canada. Le programme soutient une manipulation durable des batteries, réduisant leur impact environnemental et favorisant l'économie circulaire grâce à la récupération et à la réutilisation de matériaux précieux.

L'expansion nationale offrira :

Une plus grande accessibilité aux options de gestion responsable des batteries de VE pour les détenteurs admissibles, en dehors des programmes gérés par les fabricants participants.

Une approche nationale efficace et uniforme de la gestion des batteries de VE, une première en Amérique du Nord.

Un soutien accru au développement d'un écosystème durable pour la gestion des batteries de VE au Canada .

. Une amélioration des données et des connaissances sur les tendances liées à la fin de vie des batteries de VE, afin de guider les futures initiatives de durabilité.

Un dialogue renforcé entre les fabricants de véhicules et les acteurs de l'industrie, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux.

L'expansion nationale du programme de récupération des batteries de VE vient compléter les programmes existants des fabricants qui prennent en charge les batteries sous garantie, celles faisant l'objet de rappels ou celles retournées par les réseaux de concessionnaires. En élargissant cette couverture à l'ensemble du pays, le programme veille à une gestion responsable des batteries admissibles, favorisant ainsi la récupération des ressources et empêchant leur élimination inappropriée tout en soutenant les objectifs environnementaux.

Pour plus d'informations sur le programme et la liste des fabricants de véhicules participants, consultez le guide de démarrage rapide sur le site recuperationdesbatteriesve.ca.

Pour toute demande médiatique concernant ce programme dirigé par l'industrie :

Brian Kingston , Association canadienne des fabricants de véhicules : 416-364-9333 / [email protected]

, Association canadienne des fabricants de véhicules : 416-364-9333 / David Adams , Global Automakers of Canada : 416-595-8251, poste 1222 / [email protected]

Pour toute demande concernant l'accès au Programme de récupération des batteries de VE :

Appel à Recycler Canada : Jon McQuaid , VP Marketing et Communications / [email protected]

Pour en savoir plus sur Appel à Recycler, visitez www.appelarecycler.ca

SOURCE Appel a recycler