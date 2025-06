TORONTO, le 24 juin 2025 /CNW/ - Appel à Recycler, le principal organisme de collecte et de recyclage des piles au Canada, a publié aujourd'hui son rapport annuel 2024, soulignant une année marquante dans sa mission de faire progresser le recyclage des piles et des batteries partout au pays. Les Canadiens ont recyclé 6,8 millions de kg de piles usagées en 2024, soit une augmentation significative de 17 % par rapport à 2023, ce qui constitue un record incroyable dans l'histoire de l'organisation. Cette étape importante a permis à Appel à Recycler de dépasser le nombre remarquable de 50 millions de kilogrammes de piles collectées depuis sa création en 1997.

Le rapport détaille également le lancement réussi de Recyclez vos Batteries, Canada !, un nouveau programme national de sensibilisation dirigé par la légende du soccer canadien et ambassadrice du programme, Christine Sinclair. L'initiative a contribué à accroître l'éducation du public et à motiver la participation au recyclage des piles, à la fois par le biais de grandes campagnes de sensibilisation numériques et télévisées et par le biais de multiples événements communautaires locaux.

Le programme lui-même a connu une croissance considérable tout au long de 2024, ajoutant plus de 2 800 nouveaux sites de collecte de piles à travers le pays pour atteindre 15 000 sites de collecte, et permettant à 90 % des Canadiens d'avoir un accès facile et pratique au recyclage des piles dans un rayon de 15 km de leur domicile. Appel à Recycler a également favorisé le recyclage des piles dans de nouvelles régions et de nouveaux secteurs, avec le lancement de son nouveau programme de piles domestiques en Nouvelle-Écosse et l'obtention de l'approbation de son programme de batteries de transport électrique en Colombie-Britannique, menant ainsi la charge du recyclage responsable de l'ensemble des appareils de vélo électrique, y compris les batteries.

Pour suivre le rythme de cette croissance, Appel à Recycler a élargi son infrastructure en lançant les premiers conteneurs de batteries intelligents en Amérique du Nord, équipés de capteurs thermiques et de niveaux de remplissage pour améliorer la sécurité et l'efficacité. L'organisation a également élargi son réseau de partenaires de transport, de tri et de traitement pour gérer l'augmentation des volumes de batteries dans tout le pays, augmentant ainsi considérablement l'efficacité du programme tout en réduisant les coûts et en soutenant l'économie canadienne.

« En tant que Canadiens, nous sommes plus déterminés que jamais à protéger notre environnement et à bâtir une économie circulaire forte », a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. « Les réalisations de 2024 reflètent le pouvoir des partenariats, des gouvernements et des municipalités aux entreprises et aux citoyens, qui travaillent ensemble pour intégrer le recyclage des piles dans la vie quotidienne. Nous sommes très fiers de voir notre programme connaître un tel succès et nous continuerons d'encourager le recyclage des piles d'un océan à l'autre pour aider les Canadiens à recycler encore plus de piles.

Le recyclage des piles est un pilier essentiel de l'effort de durabilité du Canada pour bâtir une économie circulaire forte et protéger l'environnement. Appel à Recycler continue de diriger les efforts visant à stimuler la participation, encourageant tous les Canadiens à suivre le processus simple en trois étapes : « Collectez, Protégez, Déposez », au moins tous les trois mois.

Pour trouver le lieu de dépôt le plus proche, rendez-vous sur recyclezvosbatteries.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est l'organisation canadienne leader dans la collecte et le recyclage des piles et batteries et des produits fonctionnant avec des batteries. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, y compris les producteurs de piles jetables et rechargeables, Appel à Recycler remplit ses obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire.

L'organisation gère plusieurs programmes de premier plan, notamment Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques, Recyclez vos Vapoteuses pour les cigarettes électroniques et vapoteuses alimentées par des batteries au Québec, ainsi que le programme volontaire de récupération de batteries de véhicules électriques au Québec.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés au niveau provincial en Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse, et agit en tant qu'organisation de responsabilité des producteurs (ORP) enregistrée en Ontario et en Alberta. Ses services de collecte et de recyclage couvrent les piles et batteries domestiques (jusqu'à 5 kg) et les batteries de transport électrique utilisées dans les vélos électriques, trottinettes électriques, skateboards électriques, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles des décharges canadiennes. L'organisation est engagée dans l'excellence en matière de gestion environnementale, possédant des certifications selon des normes mondialement reconnues, notamment R2v3, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Avec un réseau de plus de 15 000 points de collecte, y compris des grands détaillants et des sites municipaux, Appel à Recycler est un partenaire de confiance dans la construction d'un Canada plus propre et durable.

