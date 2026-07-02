SAINTE-ADÈLE, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC d'Antoine-Labelle, d'Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des Pays-d'en-haut et de Thérèse-De Blainville, ainsi que les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel, en collaboration avec Culture Laurentides, annoncent aujourd'hui la signature de l'Entente sectorielle de développement pour les arts et les lettres dans la région des Laurentides.

Le CALQ et ses partenaires lancent un nouvel appel à projets pour les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques des Laurentides. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant de 1 110 000 $, dont 555 000 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du Québec et 555 000 $ des partenaires régionaux. Le montant total, réparti sur trois ans (2026-2029), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial des Laurentides, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels ainsi que les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets devront être déposés au CALQ avant le 16 septembre 2026 à 23 h 59.

Informations et formulaires

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial des Laurentides, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information) :

Soutien aux artistes et aux organismes

Culture Laurentides offre un accompagnement gratuit aux artistes, aux écrivaines et aux écrivains professionnels ainsi qu'aux représentantes et représentants d'organismes artistiques qui désirent présenter une demande.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l'agente de développement de Culture Laurentides à [email protected]

Séances d'information en groupe :

Séance d'information pour OBNL - virtuelle : 14 juillet - 13h30 à 15h

Séance d'information pour artistes - virtuelle : 16 juillet - 10h à 11h30

Séance d'information pour artistes - virtuelle : 21 juillet - 14h00 à 15h30

Pour vous inscrire à une séance d'information, cliquez ici : Séance d'information | Programme de partenariat territorial des Laurentides | CALQ - Remplir le formulaire

Un service de relecture est également disponible pour les membres de Culture Laurentides entre le 3 août et le 10 septembre 2026 (vous devrez envoyer vos documents complets au minimum 1 semaine avant la rencontre). Prenez rendez-vous en écrivant à : [email protected]

À propos du Programme de partenariat territorial des Laurentides

Le Programme de partenariat territorial des Laurentides découle d'une entente conclue en 2026 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les MRC d'Antoine-Labelle, d'Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des Pays-d'en-haut et de Thérèse-De Blainville, ainsi que les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel, en collaboration avec Culture Laurentides.

Cette entente assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial des Laurentides qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Le programme a pour objectifs de :

stimuler la création artistique dans les Laurentides ;

contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines ;

favoriser leur rétention dans leur localité ;

encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique ;

épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Gilles Brousseau, Agent aux communications, Culture Laurentides, [email protected]; Renseignements : Sabrina Herren, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]