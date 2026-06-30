SHERBROOKE, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les municipalités régionales de comté (MRC) de Coaticook, du Granit, de Memphrémagog, des Sources, du Val-Saint-François, Le Haut-Saint-François, de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, la Ville de Sherbrooke, ainsi que la Table des MRC de l'Estrie, en collaboration avec le Conseil de la culture de l'Estrie (CCE), annoncent aujourd'hui la signature de l'Entente sectorielle de développement pour les arts et les lettres dans la région de l'Estrie.

Le CALQ et ses partenaires lancent un nouvel appel à projets pour les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques de l'Estrie. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant de 1 080 000 $, dont 540 000 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du Québec et 540 000 $ des partenaires régionaux. Le montant total, réparti sur trois ans (2026-2029), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de l'Estrie, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels ainsi que les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets devront être déposés au CALQ avant le jeudi 17 septembre 2026 à 23 h 59.

Information et formulaires

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial de l'Estrie, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information.

Aide aux artistes et aux organismes

Le Conseil de la culture de l'Estrie (CCE) offre des services-conseils aux artistes et aux organismes artistiques leur permettant de vérifier l'admissibilité de leur projet et de s'assurer qu'il réponde aux objectifs et aux conditions du programme.

Des questions sur le programme ? Communiquez avec Guillaume Houle, agent de développement au Conseil de la culture de l'Estrie : [email protected] ou 819 563-2744, poste 2.

À propos du Programme de partenariat territorial de l'Estrie

Ce programme découle d'une entente triennale conclue en 2026 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les municipalités régionales de comté (MRC) de Coaticook, du Granit, de Memphrémagog, des Sources, du Val-Saint-François, du Haut-Saint-François, de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, la Ville de Sherbrooke ainsi que la Table des MRC de l'Estrie, en collaboration avec le Conseil de la culture de l'Estrie (CCE). Il a pour objectifs de :

Stimuler la création artistique dans la région de l'Estrie ;

Contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines ;

Favoriser leur rétention dans leur localité ;

Encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique ;

Épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

Les artistes, les écrivains, les écrivaines et les organismes artistiques qui déposent un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les immigrants et immigrantes, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l'élaboration de leur projet.

À propos du Conseil de la culture de l'Estrie

Le Conseil a pour mission de contribuer à l'essor et à la reconnaissance des arts professionnels et à l'accès à la culture en Estrie. Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l'Estrie regroupe et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs et travailleuses culturelles issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire de l'Estrie. Souhaitant mobiliser l'ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le CCE privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Sabrina Herren, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350, [email protected]; Nadia Curadeau, Conseillère en communication, Conseil de la culture de l'Estrie, 819 563-2744, [email protected]