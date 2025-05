Appel à projets d'aires protégées en territoire public méridional  - Plus de 5 M$ octroyés pour soutenir la concertation régionale

QUÉBEC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie 4 500 000 $ au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) et 542 600 $ à Stratégies Saint-Laurent (SSL) pour la réalisation d'activités de concertation régionale visant à déterminer les territoires à prioriser pour la création de nouvelles aires protégées au Québec.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette. Concrètement, les subventions accordées au RNCREQ (pour le milieu continental) et à SSL (pour le milieu marin) permettront d'organiser des activités de concertation partout au Québec, à l'exception de la région du Nord-du-Québec, afin de connaitre les projets d'aires protégées à prioriser pour atteindre les objectifs de conservation de 30 % du territoire d'ici 2030.

Citations :

« La conservation de la nature concerne tous les Québécois et c'est en unissant nos forces que nous pouvons réussir à mieux la protéger. J'invite tous les acteurs locaux et régionaux, dont les municipalités et les MRC, qui jouent un rôle crucial dans ce domaine, à participer à la concertation régionale annoncée aujourd'hui. Plusieurs projets d'aires protégées sont sur la table présentement. Nous avons besoin de leur expertise pour identifier les initiatives les plus porteuses pour le bien de la nature et des communautés locales. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« La recherche de consensus sur les projets d'aires protégées passera par une démarche de concertation qui se fera en étroite collaboration avec les partenaires régionaux. Avec ce mandat, les conseils régionaux de l'environnement poursuivent leur mission de contribuer à la résilience et à la valorisation des milieux naturels pour le bien des communautés actuelles et futures de toutes les régions du Québec. »

Martin Vaillancourt, directeur général, RNCREQ

« Le processus de concertation qui sera mis en œuvre par Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP est essentiel pour favoriser l'implantation d'aires marines protégées adaptées aux réalités du territoire et des acteurs locaux concernés. »

Jimmy Vigneux, directeur général, Stratégies Saint-Laurent

Faits saillants :

La période de dépôt des projets dans le cadre de l'appel à projets d'aires protégées en territoire public méridional s'est déroulée entre le 5 juin et le 15 octobre 2024. La population et les organisations intéressées étaient alors invitées à transmettre au Ministère leurs propositions d'aires protégées. Cette première étape a suscité un grand engouement. Ainsi, 411 propositions passent à l'étape de la concertation régionale, qui se déroulera au cours des années 2025 et 2026. Les résultats de cette démarche serviront à éclairer les décisions du gouvernement du Québec quant aux territoires à protéger à l'issue de l'appel à projets. Compte tenu des responsabilités partagées avec le gouvernement du Canada pour le développement du réseau d'aires marines protégées, des arrimages seront aussi réalisés avec le gouvernement fédéral pour ces territoires.

2026. Les résultats de cette démarche serviront à éclairer les décisions du gouvernement du Québec quant aux territoires à protéger à l'issue de l'appel à projets. Compte tenu des responsabilités partagées avec le gouvernement du pour le développement du réseau d'aires marines protégées, des arrimages seront aussi réalisés avec le gouvernement fédéral pour ces territoires. Ces deux subventions proviennent du budget historique de 922 millions de dollars du Plan nature 2030.

Le RNCREQ, ainsi que son réseau de conseils régionaux de l'environnement (CRE), est un partenaire privilégié du gouvernement du Québec pour tout ce qui a trait à la protection de l'environnement et au développement durable sur l'ensemble du territoire québécois, dont la conservation de la biodiversité. De plus, le RNCREQ a une expertise de longue date en matière de concertation régionale, et ce, dans l'ensemble du Québec.

Stratégies Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif regroupant tous les comités ZIP du Québec, dont la mission est de favoriser la participation des collectivités riveraines à la protection, à la réhabilitation et à la valorisation du Saint-Laurent . Ils sont, entre autres, des collaborateurs de premier plan du gouvernement dans le cadre de l'Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent et dans la mise en valeur de plusieurs aires marines protégées sur le territoire québécois.

Liens connexes :

Source : Mélina Jalbert Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements

climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements

climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs