Appel à projets d'aires protégées en territoire public méridional, continental et marin - Québec reporte à janvier 2025 la date butoir pour l'adoption des résolutions d'appui à l'analyse des projets d'aires protégées par les MRC et les organismes autochtones

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de l'appel à projets visant la création d'aires protégées en territoire public méridional lancé en juin dernier, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce que la date limite pour obtenir la résolution d'appui à l'analyse requise pour tout projet est reportée au 10 janvier 2025. Ce report permettra aux personnes et aux organisations porteuses d'une initiative d'aire protégée de disposer de plus de temps pour obtenir l'appui de leur MRC ou de l'organisme autochtone concerné, ce qui répond à plusieurs demandes adressées au Ministère.

Rappelons que cet appel à projets vise à connaître les priorités locales, régionales et autochtones en matière de conservation des milieux naturels au Québec en vue de concevoir de nouveaux projets d'aires protégées en territoire public. La population et les organisations intéressées avaient jusqu'au 15 octobre 2024 pour transmettre leurs propositions au Ministère. Suivant cela, les proposeurs avaient initialement jusqu'au 29 novembre 2024 pour obtenir une résolution d'appui à l'analyse de leur projet de la part des MRC concernées par les territoires visés. Quant aux proposeurs autochtones, ils avaient à obtenir une résolution de leur conseil de bande ou du conseil d'administration de l'organisme autochtone porteur de l'initiative. À cette étape, la résolution ne constitue pas un appui formel au projet, mais plutôt une recommandation d'analyse.

Cet appel à projets s'inscrit dans la foulée des engagements du gouvernement du Québec en faveur de la conservation de la biodiversité, dont fait partie le Plan nature 2030. Doté d'un budget historique de 922 millions de dollars, ce plan est la réponse du Québec en vue d'atteindre les cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, notamment l'objectif de conserver 30 % des milieux continentaux et 30 % des milieux marins d'ici 2030.

Faits saillants :

Les projets qui auront reçu une résolution d'appui de la part des MRC ou des organismes autochtones concernés d'ici le 10 janvier 2025 feront l'objet d'une analyse interministérielle préliminaire. Les projets seront ensuite soumis à une démarche de concertation régionale à laquelle seront invités à participer les acteurs régionaux concernés par l'aménagement du territoire. À cette occasion, les MRC et les organismes autochtones pourront s'informer davantage et se positionner plus officiellement sur les projets qui les concernent.

En vue de favoriser la participation à cet exercice, une aide financière de 916 700 $ a été accordée en juin dernier à la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) pour la réalisation d'activités de promotion, de mobilisation et d'accompagnement liées à cet appel à projets.

L'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) a également joué un rôle majeur dans la mobilisation des communautés autochtones, en plus de leur fournir un accompagnement adapté et personnalisé tout au long du processus.

