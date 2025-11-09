Appel à la prudence - Première bordée de neige : la SAAQ appelle les conducteurs à la prudence

QUÉBEC, le 9 nov. 2025 /CNW/ - Environnement Canada prévoit une première chute de neige importante dans plusieurs régions du Québec d'ici les prochaines heures. En raison de la visibilité qui sera réduite et des conditions routières qui se dégraderont, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) suggère fortement aux conducteurs et aux conductrices de reporter leurs déplacements non essentiels, si cela est possible. Les personnes qui emprunteront le réseau routier doivent impérativement adapter leur conduite aux conditions routières.

Les recommandations à garder en tête :

Planifiez vos déplacements et consultez Québec 511 pour connaître l'état des routes.

et consultez Québec 511 pour connaître l'état des routes. Prévoyez plus de temps pour vos déplacements.

pour vos déplacements. Déglacez et déneigez complètement votre véhicule , y compris le toit, les phares et la plaque d'immatriculation.

, y compris le toit, les phares et la plaque d'immatriculation. Diminuez votre vitesse et tenez-vous à une distance sécuritaire du véhicule circulant devant vous.

et tenez-vous à une distance sécuritaire du véhicule circulant devant vous. Allumez toujours les feux de position et les feux de croisement (les « basses ») dès que la luminosité baisse.

de position et les feux de croisement (les « basses ») dès que la luminosité baisse. Gardez une distance sécuritaire entre vous et les véhicules de déneigement, qui, il est important de le rappeler, sont entourés d'angles morts.

qui, il est important de le rappeler, sont entourés d'angles morts. Faites le plein de lave-glace et assurez-vous que vos essuie-glaces sont en bon état.

et assurez-vous que vos essuie-glaces sont en bon état. Munissez-vous d'une trousse d'hiver à conserver dans votre véhicule (balai à neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.).

Rappelez-vous : des sanctions sont prévues pour les cas de conduite non adaptée et de véhicules non déneigés correctement :

Conduite non adaptée : amende de 60 $ plus les frais et 2 points d'inaptitude;

amende de 60 $ plus les frais et 2 points d'inaptitude; Obstruction du pare-brise ou des vitres nuisant à la visibilité : amende de 100 $ à 200 $ plus les frais;

amende de 100 $ à 200 $ plus les frais; Véhicule couvert de neige ou de glace (igloo mobile) : amende de 60 $ à 100 $ plus les frais.

La SAAQ vous souhaite une saison hivernale sécuritaire et vous invite à faire preuve de prudence sur les routes du Québec.

Faits saillants :

De 2020 à 2024, en moyenne chaque année, 18 accidents mortels et 1 640 accidents avec dommages corporels surviennent lors de poudrerie ou de tempête de neige, ou encore en présence de neige ou de grêle.

Les accidents survenus dans ces conditions météorologiques représentent 17 % des accidents mortels et 21 % des accidents corporels des mois de décembre, janvier, février et mars.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca; Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541