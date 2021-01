Appel à candidatures : Programme de bourses de journalisme pour les personnes noires en collaboration avec CBC/Radio-Canada et CTV News

TORONTO, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Les candidatures sont maintenant acceptées pour le nouveau programme de bourses de journalisme de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) à l'intention des personnes noires établi par la FJC en partenariat avec CBC/Radio-Canada et CTV News. Les bourses permettront de donner plus de place aux voix des personnes de race noire, d'améliorer la couverture des dossiers des Noirs dans l'actualité, et de cultiver de futurs chefs de file noirs dans les médias. La date limite est le 19 février.

Merci aux commanditaires fondateurs lululemon, Aritzia et Groupe financier BMO.

Le programme comprend les trois bourses suivantes :

La bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires

La bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires

La bourse de journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires

Chaque bourse offre une occasion unique à une ou un journaliste noir en début de carrière, c'est-à-dire comptant entre une et cinq années d'expérience, de travailler pendant six mois dans une salle de rédaction de CBC/Radio-Canada (en anglais et en français) ou de la salle de presse de l'émission CTV News d'un bout à l'autre du pays. Les trois boursiers bénéficieront d'un mentorat et d'une formation pour acquérir diverses compétences, notamment en matière de montage vidéo et audio, de rédaction, de recherche et de reportage d'enquête.

« C'est ainsi que se poursuit le travail visant à faire véritablement évoluer les médias canadiens : en encadrant et en finançant des journalistes noirs pour qu'ils puissent, de leur point de vue, parler de dossiers contemporains et devenir les futurs chefs de file dont notre industrie a besoin », de déclarer Andree Lau, membre du jury et directrice de la rédaction des nouvelles numériques de CBC News.

Chaque lauréat recevra une allocation à temps plein et écrira ou produira un article/un segment pendant la durée de sa bourse qui sera pris en considération pour être publié/diffusé par CBC/Radio-Canada et CTV News. Le prix s'inspire du programme de bourses de journalisme autochtone CJF-CBC, qui a contribué à promouvoir la carrière de 11 journalistes autochtones depuis 2014.

On rendra hommage aux lauréats des bourses lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de la FJC le 9 juin prochain.

Merci au généreux soutien de nos commanditaires fondateurs :

lululemon pour la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires

Aritzia pour la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires

Groupe financier BMO pour la bourse de journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires

Voyez tous les détails et le formulaire d'inscription en ligne .



Cision est le partenaire exclusif de distribution de la FJC.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

