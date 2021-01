TORONTO, le 20 janv. 2021 /CNW/ - Les organismes de presse dont les reportages ont entraîné des changements importants dans leur collectivité sont encouragés à poser leur candidature pour le Prix d'excellence en journalisme Jackman de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC). Deux lauréats sont sélectionnés chaque année, l'un pour les grands médias et l'autre pour les petits. Cette année, la date limite est le 19 février.



« Le journalisme est un moteur de changement positif et de bien-être collectif », déclare Wendy Metcalfe, membre du jury, ancienne rédactrice en chef du Toronto Sun et de l'Ottawa Sun, et maintenant vice-présidente du contenu et rédactrice en chef du Hearst Connecticut Media Group. « Les salles de presse fournissent ce service essentiel aux lecteurs, jour après jour, mais certaines d'entre elles vont cependant au-delà de ce mandat, ce qui mérite d'être reconnu.

« Ce prix très estimé contribue largement à mettre en lumière un travail important comme celui-ci, réalisé par des journalistes déterminés à faire la lumière sur les sujets du moment et à créer une conversation pouvant servir à améliorer la vie des collectivités qu'ils servent ».

Par ce prix, la FJC rend hommage depuis 1996 aux organismes de presse qui adhèrent à des idéaux d'excellence journalistique : originalité, courage, indépendance, précision, responsabilité sociale, responsabilisation et diversité.

Le prix porte le nom du Dr Eric Jackman, fondateur de la FJC, chef d'entreprise et psychologue clinique primé. Dr Jackman, de concert avec les directeurs fondateurs, a mis en place les critères d'attribution du prix, qui reflètent sa passion et son profond engagement envers la mission de la FJC et reconnaissent sa contribution continue au renforcement du journalisme.

L'année dernière, les lauréats ont été le Globe and Mail, dans la catégorie des grands médias, pour son article sur l'affaire SNC-Lavalin et pour ses articles de suivi sur les retombées de ce dossier, et le London Free Press, dans la catégorie des petits médias, pour son projet multimédias explorant les problèmes interconnectés de la faible participation au marché du travail, du manque de logement et de la dépendance, bien ancrée à London, et les solutions possibles à ces problèmes.

Une courte liste sera annoncée en avril, et le gagnant sera révélé lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de la FJC, le 9 juin prochain.

Les personnes qui soumettent une candidature pour le prix d'excellence peuvent utiliser un formulaire en ligne commun pour s'inscrire simultanément au Prix Michener, qui récompense le journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener est remis lors de sa propre cérémonie à Rideau Hall à Ottawa, habituellement en juin.

Voir les détails du Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC, et le formulaire d'inscription.

Voici les membres du jury :

Christopher Waddell (président), professeur émérite, École de journalisme et de communication, Université Carleton ;

(président), professeur émérite, École de journalisme et de communication, Université ; Catherine Cano , présidente, CanoVision - gouvernance et éthique

, présidente, CanoVision - gouvernance et éthique Isabel Bassett , ancienne ministre de la Citoyenneté, de la Culture et de la Récréation, et ancienne présidente du conseil et chef de la direction de TVO;

ancienne ministre de la Citoyenneté, de la Culture et de la Récréation, et ancienne présidente du conseil et chef de la direction de TVO; Sonya Fatah , professeure adjointe, École de journalisme de l'Université Ryerson;

, professeure adjointe, École de journalisme de l'Université Ryerson; Cecil Foster , auteur et professeur d'études transnationales à l'Université de Buffalo, l'université d'État de l'État de New York ;

, auteur et professeur d'études transnationales à l'Université de Buffalo, l'université d'État de l'État de ; Peter Herrndorf , ancien chef de la direction du Centre national des arts;

, ancien chef de la direction du Centre national des arts; Wendy Metcalfe , vice-présidente au contenu et rédactrice en chef, Hearst Connecticut Media Group.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

