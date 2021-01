TORONTO, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Dans le but de donner plus de poids aux voix et aux dossiers autochtones véhiculés dans les médias, la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et l'émission CBC News acceptent maintenant les candidatures pour son programme Bourses en journalisme pour Autochtones de la FJC-CBC, rendu possible grâce au soutien de Sobeys Inc., le nouveau commanditaire de la bourse.

Ces bourses décernées chaque année donnent une occasion unique à deux journalistes autochtones en début de carrière et possédant entre une et dix années d'expérience, d'explorer les dossiers autochtones tout en collaborant pendant un mois à l'Unité autochtone de la chaîne anglaise de Radio-Canada à Winnipeg. Cette année, le tout pourrait se faire à distance.

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 19 février.

« Nos journalistes et nos rédacteurs ont besoin d'espace et d'occasions pour apprendre, croître et réussir », déclarait Tanya Talaga, membre du jury, autrice et journaliste primée, et présidente et chef de la direction de la firme Makwa Creative, une compagnie de production autochtone. « Ce programme ouvre la porte à la prochaine génération et, par le fait même, permet à nos représentants de transmettre leurs connaissances aux salles de presse partout au Canada. Voilà deux étapes importantes vers un Canada plus équitable ».

Les récipiendaires des bourses reçoivent une allocation de 4 000 $, et la FJC couvre tous les coûts de transport et d'hébergement reliés à la bourse. Une indemnité quotidienne est aussi versée pour les repas et autres dépenses raisonnables.

« Sobeys est fier de soutenir les bourses en journalisme pour Autochtones de la FJC-CBC et les prix de la FJC », a déclaré Jacquelin Weatherbee, vice-présidente, Communications et affaires institutionnelles, Empire. « Nous nous sommes engagés à créer des possibilités d'inclusion significatives au sein des communautés que nous servons. Nous espérons que le soutien de ce programme amplifiera les voix importantes des communautés autochtones de manière significative ».

Parmi les anciens lauréats et les sujets touchés dans les années passées, notons : Charnel Anderson, qui travaille maintenant pour la chaîne TVO dans le nord-ouest de l'Ontario, pour un texte sur la façon dont une Première Nation de l'île Georgina a repris contrôle de ses terres et de ses ressources; Logan Perley, journaliste pour CBC New Brunswick, sur les défis posés par la revitalisation de la langue wolastoqey; et Ntawnis Piapot, journaliste à l'emploi de CBC Saskatchewan sur l'engagement universitaire envers l'autochtonisation.

Cette année, les récipiendaires seront honorés lors de la remise virtuelle des prix de la FJC, qui se tiendra le 9 juin prochain.

Merci à Sobeys Inc. et à la donatrice Isabel Bassett, ancienne ministre de la Citoyenneté, de la Culture et de la Récréation, et ancienne présidente du conseil et chef de la direction de TVO pour leur généreux soutien envers ce prix.

Veuillez consulter tous les détails du prix avant de soumettre votre candidature en ligne.

Voici les membres du jury :

Duncan McCue (président du jury), animateur de l'émission Cross Country Checkup sur

la chaîne CBC Radio

(président du jury), animateur de l'émission sur la chaîne CBC Radio Lenard Monkman , producteur associé à l'émission CBC Indigenous et lauréat d'une bourse de journalisme autochtone FJC-CBC en 2017

producteur associé à l'émission CBC Indigenous et lauréat d'une bourse de journalisme autochtone FJC-CBC en 2017 Karyn Pugliese , professeure adjointe de journalisme à l'Université Ryerson

, professeure adjointe de journalisme à l'Université Ryerson Tanya Talaga , présidente et chef de la direction de Makwa Creative, autrice et journaliste

, présidente et chef de la direction de Makwa Creative, autrice et journaliste Maggie Wente , avocate spécialisée en droits des autochtones, Olthuis Kleer Townshend LLP

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.



