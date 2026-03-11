APLANTEX ET INVESTISSEMENT QUÉBEC FONT ÉQUIPE POUR PRODUIRE DES MOLÉCULES POUR LES INDUSTRIES COSMÉTIQUES ET ALIMENTAIRES

MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - Investissement Québec et Aplantex sont heureux d'annoncer un partenariat pour stimuler le déploiement de la biotechnologie verte innovante d'Aplantex. En vertu de ce partenariat, Investissement Québec donne accès à Aplantex à son usine d'extraction à Québec et à ses experts techniques en innovation pour augmenter sa capacité à produire de précieuses molécules à base de plantes, destinées aux industries agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique et de la santé naturelle.

L'usine de démonstration, une installation de pointe antidéflagrante d'Investissement Québec, possède des équipements qui permettent d'extraire des molécules d'intérêt de n'importe quelle biomasse, dont des végétaux. Le broyage, l'usage de solvants, la concentration et la purification sont quatre des étapes de l'extraction de bioressources qui sont utilisées dans la production industrielle de pointe et des bioproduits, comme ceux d'Aplantex.

Grâce à ce partenariat, Aplantex, qui produit des molécules certifiées recherchées pour leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antimicrobiennes et anti-âge, est à même d'affiner le processus d'extraction, une étape clé de la production des molécules spécifiées dans ses ententes de collaboration existantes.

« Ce partenariat conclu avec Investissement Québec représente un atout stratégique du plan d'affaires d'Aplantex. Les apprentissages tirés de ce partenariat de production, en parallèle de la construction de notre usine pilote, sont des jalons importants vers la commercialisation des molécules développées à ce jour par notre équipe scientifique", souligne M. Patrick Charest, B. Sc., ing., mMBA, Chef de la direction.

« Investissement Québec est un partenaire de croissance pour les entreprises québécoises, à qui nous offrons du financement et un accompagnement technologique sur mesure afin de stimuler l'innovation, la productivité et la croissance durable. Ce partenariat de production avec Aplantex s'inscrit parfaitement dans notre mission », affirme François Gingras, vice-président, Innovation chez Investissement Québec.

À propos d'Aplantex

L'équipe scientifique d'Aplantex a développé un procédé unique pour la production locale d'ingrédients actifs de plantes à forte valeur ajoutée, qui respecte les principes de l'économie circulaire. Le cœur de ce procédé de biotechnologie verte est la production continue, dans un environnement contrôlé, de biomasse végétale à partir de réplicateurs photosynthétiques de plantes propriétaires. Cette biomasse abondante est ensuite séchée, et les étapes d'extraction, de fractionnement et de purification nous permettent d'isoler les molécules spécifiques essentielles à de nombreux produits phares des grands acteurs des industries cosmétiques, des additifs alimentaires et de produits de santé nutritionnelle.

Pour plus d'informations sur Aplantex, consultez : https://aplantex.ca

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec est l'agence de développement économique du Québec. La société offre du financement et l'accompagnement de ses experts pour que les entreprises innovent, gagnent en productivité et exportent davantage. Sa mission est de contribuer à la croissance des entreprises du Québec, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, sur l'ensemble du territoire québécois. En grandissant, ces entreprises créent de la richesse, des emplois, et entraînent avec elles leurs employés, leurs fournisseurs, les entreprises de leurs régions, leurs communautés, et le Québec tout entier.

Investissement Québec offre du financement sous forme de prêts, d'investissement, en plus d'administrer certains programmes gouvernementaux. En matière d'accompagnement, ses experts conseillent les entreprises dans leur transformation technologique, pour diversifier leurs marchés d'exportation ou s'implanter à l'étranger, ainsi qu'avec des conseils d'affaires. Investissement Québec International assure également l'attraction d'investissements étrangers au Québec.

Investissement Québec appuie les entreprises à long terme, afin qu'elles grandissent et que leur vision et leurs ambitions deviennent réalité. C'est ainsi que la Société contribue au développement économique du Québec.

Pour plus d'informations, consultez : www.investquebec.com

SOURCE Investissement Québec

