Aperçu exclusif des ventes de Huion au Prime Day 2024

LOS ANGELES, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Amazon a fixé les dates de ses soldes Prime Day du 16 au 17 juillet. Huion participera également à cet événement commercial et lancera une promotion mondiale au cours de ces deux jours pour ajouter de l'enthousiasme. Je vais maintenant passer en revue nos plus importantes baisses de prix tout au long du festival du magasinage, alors c'est un incontournable pour ceux qui cherchent à améliorer leur équipement de dessin numérique.

Les incontournables du Prime Day

Le choix du professionnel

Il convient de noter que les rabais et la durée de la vente pour différents produits peuvent varier selon le pays, alors veuillez choisir le magasin correspondant à visiter en fonction de votre emplacement. Prenons maintenant l'exemple du magasin américain.

En tant qu'écran à stylet phare de nouvelle génération de Huion, le Kamvas Pro 19 sera offert à un rabais de 10 % pour 989 $, le prix le plus bas depuis son lancement.

Le Kamvas Pro 16 (2,5K) et le Kamvas Pro 24 (4K), les produits vedettes les plus vendus de Huion, ont non seulement élargi la gamme de produits de l'entreprise, mais ont également renforcé sa position dans l'industrie. Cette fois-ci, les deux écrans à stylet sont offerts avec un rabais de 20 %.

Collection pour débutant

À seulement 199 $ (avec un rabais de 20 %), la Kamvas Slate 10 est une excellente tablette d'entrée de gamme pour les enfants et les artistes débutants. Basée sur Android, elle est conviviale et facile à utiliser, en plus de permettre la création en déplacement. De plus, jetez un coup d'œil à Inspiroy 2 S, qui est actuellement en vente pour 39,99 $ (20 % de rabais). Sa belle couleur rose, sa conception compacte et ses nombreux raccourcis ont fait des vagues sur les plateformes de médias sociaux. C'est un investissement que vous ne regretterez jamais.

Cadeaux mondiaux

Huion organise également un tirage promotionnel sur son compte Instagram mondial et son compte X du 11 au 17 juillet. Les participants auront la chance de gagner sans dépenser un sou.

Conclusion

Huion a toujours été un pionnier dans le développement et la conception de tablettes à stylet, d'écrans à stylet et d'ordinateurs à stylet. Si vous souhaitez améliorer votre outil créatif, inscrivez du 16 au 17 juillet à votre calendrier et visitez le magasin Amazon d'Huion pour obtenir des offres exclusives Prime Day. Ne manquez pas ça!

