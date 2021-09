L'horaire de Brent Lakatos (Dorval, Qc) à Tokyo ne lui laisse aucun répit et le 800 m T53 est la prochaine épreuve au programme du coureur en fauteuil roulant. Il s'agit de sa cinquième épreuve des Jeux sur les six auxquelles il prévoit participer. Sa récolte de Tokyo s'élève déjà à trois médailles d'argent. Champion du monde et titulaire du record du monde sur la distance, il s'installe sur la ligne de départ à 11 h 21 HJ / 22 h 21 HE (mercredi soir). La finale est disputée en soirée, à 20 h 03 HJ / 7 h 03 HE.

Jessica Frotten (Whitehorse, Yn) participera quant à elle aux qualifications du 400 m T53 femmes à 12 h 10 HJ / 23 h 10 HE (mercredi soir). Marissa Papaconstantinou (Toronto, Ont.) est la dernière en piste en para-athlétisme. Après sa cinquième place au 200 m, elle revient pour le sprint du 100 m T64 femmes. Le départ de sa vague de qualification est donné à 21 h 01 HJ / 8 h 01 HE.

Paranatation

Jeudi est l'avant-dernière journée de compétition en paranatation. Aurélie Rivard (St-Jean-sur-Richelieu, Qc), qui a déjà quatre médailles des Jeux de Tokyo, revient à la piscine pour sa première épreuve autre que le style libre, le 100 m dos S10 femmes. Lors des Jeux de Rio 2016, elle a terminé en quatrième place de l'épreuve, et lors des Championnats du monde de 2019, en troisième place. Sa vague de qualification a lieu à 10 h 01 HJ / 21 h 01 HE (mercredi soir).

Angela Marina (Cambridge, Ont.) participera elle aussi aux qualifications du 100 m dos femmes, mais dans la catégorie S14. Le départ de sa vague est donné à 10 h 16 HJ / 21 h 16 HE (mercredi soir).

Le Canada sera également représenté en finale du relais 4 x 100 m quatre nages femmes par Danielle Kisser (Delta, C.-B.), Katarina Roxon (Kippens, T.-N.-L.), Morgan Bird (Calgary, Alb.) et Abi Tripp (Kingston, Ont.). Les nageuses s'élancent à 19 h 59 HJ / 6 h 59 HE.

Paracanoë

Les trois pagayeurs canadiens mettent leur embarcation à l'eau pour les premières courses des Jeux.

Brianna Hennessy (Ottawa, Ont.), qui ne pratique le sport que depuis un an et qui s'est qualifié pour ses premiers Jeux paralympiques au printemps, sera des épreuves de va'a et de kayak. Elle est la première à s'élancer avec les qualifications du 200 m VL2 femmes à 9 h 40 HJ / 20 h 40 HE (mercredi soir). On la retrouve ensuite en qualification du 200 m KL1 à 10 h 55 HJ / 21 h 55 HE (mercredi soir).

Andrea Nelson (Markham, Ont.) prendra le départ de la course KL2 femmes et sa vague a lieu à 11 h HJ / 10 h HE (mercredi soir). Elle a la deuxième athlète repérée lors de l'événement Paralympiens recherchés à faire ses débuts paralympiques à Tokyo après Charlotte Bolton (Tillsonburg, Ont.) qui a pris part aux épreuves de lancer du poids et de lancer du disque plus tôt à Tokyo. Les deux athlètes ont participé à l'édition 2017 à Toronto de l'événement organisé par le Comité paralympique canadien pour faire découvrir des perspectives sportives aux personnes avec un handicap et repérer des athlètes avec le potentiel pour la haute performance.

Le dernier Canadien à s'élancer sur le parcours de paracanoë est Mathieu St-Pierre (Shawinigan, Qc). Comme ses coéquipières, il en est à ses premiers Jeux paralympiques. Sa vague de qualification de l'épreuve VL2 hommes commence à 11 h 10 HJ / 22 h 10 HE (mercredi soir).

Parabadminton

Olivia Meier (Winnipeg, Man.) sera officiellement la première athlète du Canada à participer à une compétition paralympique de parabadminton lorsqu'elle prendra place sur le terrain pour son premier match. Sa première adversaire est la Thaïlandaise Chanida Srinavakul à 11 h 40 HJ / 22 h 40 HE (mercredi soir) pour la phase de groupe du tournoi féminin SL4. Plus tard dans la journée, elle disputera un deuxième match contre la Norvégienne Helle Sofie Sagoey à 18 h 40 / 5 h 40 HE. Le parabadminton fait son entrée au programme paralympique cette année.

Boccia

Les athlètes canadiens BC4 seront en action pour le début des matchs de boccia en double. L'équipe de double composée d'Iulian Ciobanu (Montréal), Marco Dispaltro (Montréal) et Alison Levine (Montréal) disputera deux matchs jeudi dans le groupe A. Les joueurs jouent contre le Portugal à 9 h 30 HJ / 20 h 30 HE (mercredi soir), et contre le Brésil à 18 h 05 HJ / 5 h 05 HE.

Ciobanu et Levine ont pris part au tournoi individuel plus tôt cette semaine. Ce sera le premier match à Tokyo de Dispaltro qui en est à ses troisièmes Jeux paralympiques. Il est médaillé de bronze des Jeux de 2012 à Londres.

Paracyclisme

L'équipe canadienne de paracyclisme conclut ses Jeux de Tokyo 2020 jeudi avec les dernières courses sur route. Keely Shaw (Midale, Sask.) est la première athlète sur la ligne de départ pour la course sur route C4-5 femmes à 9 h 30 HJ / 20 h 30 HE (mercredi soir). Ross Wilson la suit pour l'épreuve C1-3 à 9 h 48 HJ / 20 h 48 HE (mercredi soir).

Marie-Ève Croteau (Québec, Qc) et Shelley Gautier (Niagara Falls, Ont.) sont les dernières sur le parcours. Le départ de la course sur route T1-2 femmes est donné à 13 h 05 HJ / 0 h 05 HE.

HORAIRE COMPLET

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 2 septembre de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur paralympique.ca/tokyo-2020-en-direct, cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, l'appli CBC Sports pour iOS et Android, le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem et l'appli Radio-Canada Sports.

Compétitions télévisées le 2 septembre :

Sportsnet One (en reprise à CBC en fin de soirée) -- 7 h HE

CBC (journée) -- 15 h heure locale

CBC (heures de grande écoute) -- 19 h heure locale

CBC (fin de soirée) -- 0 h 30 heure locale

Radio-Canada (après-midi) -- 13 h HE

Radio-Canada (fin de soirée) -- 23 h 5 HE

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet. Consultez l'horaire local pour la programmation à jour.

