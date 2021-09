Le Canada retrouve la Grande-Bretagne sur le terrain en quart de finale du tournoi masculin de basketball en fauteuil roulant à quart de finale at 18 h 15 HJ / 5 h 15 HE. Champions du monde en titre et médaillés de bronze des Jeux paralympiques de Rio 2016, les Britanniques ont pris le premier rang du groupe B avec quatre victoires et une défaite, tandis que le Canada occupe le quatrième rang du groupe A avec deux victoires et trois défaites. Les Canadiens s'améliorent depuis le début du tournoi et ont remporté leurs deux derniers matchs. Médaillé d'or des Jeux de 2012, le Canada a pris le onzième rang du classement paralympique il y a cinq ans.

Para-athlétisme

Brent Lakatos (Dorval, Qc) est de retour au stade pour les qualifications du 100 m T53 à 11 h HJ / 22 h 44 (mardi soir). L'athlète aux neuf médailles paralympiques, dont deux d'argent à Tokyo, détient le record du monde et le record paralympique (réalisé en 2016 à Rio) sur la distance. Il vise une place en finale (qui a aussi lieu mercredi à 19 h 20 HJ / 6 h 20 HE) dans l'espoir d'ajouter d'autres récompenses à sa collection.

Les épreuves de lancer reprennent avec Greg Stewart (Kamloops, C.-B.) qui fait ses débuts paralympiques au lancer du poids F46 hommes. Médaillé d'argent des Championnats du monde de 2019, il s'installe dans la cage à 10 h 33 HJ / 21 h 33 HE (mardi soir).

Charlotte Bolton (Tillsonburg, Ont.) revient sur le terrain pour le lancer du disque F41femmes. Vendredi, l'athlète de dix-huit ans s'est classée au sixième rang du lancer du poids.

Paranatation

Aurélie Rivard (St-Jean-sur-Richelieu, Qc) sera dans la piscine pour la finale du 400 m libre S10 femmes à 17 h 30 HJ / 4 h 30 HE. Elle est en quête d'une quatrième médaille en style libre à Tokyo pour accompagner sa médaille d'or au 100 m et ses médailles de bronze du 50 m et du relais 4 x 100 m.

En qualification, quatre autres nageurs tenteront leur chance d'avancer en finale. L'horaire est le suivant :

Abi Tripp ( Kingston, Ont. ) - 100 m brasse S7 femmes - 9 h 4 HJ / 20 h 4 HE (mardi soir)

( ) - 100 m brasse S7 femmes - 9 h 4 HJ / 20 h 4 HE (mardi soir) Alec Elliot ( Kitchener, Ont. ) - 400 m libre S10 hommes - 9 h 18 HJ / 20 h 18 HE (mardi soir)

( ) - 400 m libre S10 hommes - 9 h 18 HJ / 20 h 18 HE (mardi soir) Katarina Roxon ( Kippens , T.-N.-L.) - 200 m quatre nages individuel SM9 femmes - 10 HJ / 21 h HE (mardi soir)

( , T.-N.-L.) - 200 m quatre nages individuel SM9 femmes - 10 HJ / 21 h HE (mardi soir) Morgan Bird ( Calgary , Alb.) - 50 m libre S8 femmes - 10 h 41 HJ / 21 h 41 HE (mardi soir)

Paracyclisme

Trois cyclistes à main canadiens s'aligneront sur la grille de départ du circuit Fuji international Speedway pour la course H3 hommes à 14 h 20 HJ / 1 h 20 HE. Il s'agit de Joey Desjardins (Hawkesbury, Ont.), Alex Hyndman (Morpeth, Ont.) et Charles Moreau (Victoriaville, Qc). Ce dernier a gagné la médaille de bronze de l'épreuve il y a cinq ans à Rio.

Volleyball assis

Le Canada revient sur le terrain pour disputer son dernier match préliminaire du tournoi de volleyball assis féminin dans l'espoir d'obtenir son billet pour les demi-finales. L'équipe de la capitaine Danielle Ellis (White Rock, C.-B.) affronte le pays hôte à 20 h 30 HJ / 7 h 30 HE. Les Canadiennes ont une fiche d'une victoire et d'une défaite et les Japonaises, de deux défaites.

Paratir

Doug Blessin (Port Coquitlam, C.-B.) et Lyne Tremblay (Magog, Qc) prennent part à la deuxième des trois épreuves de tir. Les deux athlètes se retrouvent pour l'épreuve de carabine à air comprimé en position couchée 10 m SH2 mixte à 11 h 30 HJ / 22 h 30 HE (mardi soir). Les huit meilleurs tireurs de la ronde de qualifications passeront en finale.

HORAIRE COMPLET

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 1er septembre de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur paralympique.ca/tokyo-2020-en-direct , cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques , l'appli CBC Sports pour iOS et Android , le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem et l'appli Radio-Canada Sports.

Compétitions télévisées le 1er septembre :

Sportsnet One (en reprise à CBC en fin de soirée) -- 7 h HE

CBC (journée) -- 15 h heure locale

CBC (heures de grande écoute) -- 19 h heure locale

CBC (fin de soirée) -- 0 h 30 heure locale (jeudi)

Radio-Canada (après-midi) -- 13 h HE

Radio-Canada (fin de soirée) -- 23 h 5 HE

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet. Consultez l'horaire local pour la programmation à jour.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 se trouvent sur paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

[LIEN] LISTE DES CONTACTS POUR LES MÉDIAS POUR CHACUN DES SPORTS

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question. Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/