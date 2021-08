L'équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant se prépare pour un match de quart de finale aux allures de finale contre ses grandes rivales, les Américaines, à 12 h 30 HJ / 23 h 30 HE (lundi soir). Lors de leur dernière rencontre, les Canadiennes avaient arraché la victoire, et la médaille d'or des Jeux parapanaméricains de Lima 2019 aux Américaines au terme d'un match enlevant qui s'est soldé par un pointage de 67-64. À Tokyo, le Canada a conclu la phase de groupe avec une fiche de 3-1, et les États-Unis, de 2-2. Les Américaines sont les championnes paralympiques en titre (elles ont remporté trois des quatre dernières éditions des Jeux) alors que les Canadiennes tentent de se tailler une place sur le podium pour la première fois depuis 2004.

Para-athlétisme

À l'occasion de ses premiers Jeux paralympiques, Zachary Gingras (Markham, Ont.) tentera sa chance pour monter sur le podium en finale du 400 m T38 hommes à 19 h 31 HJ / 6 h 31 HE. L'athlète de 20 ans a inscrit un nouveau record personnel en qualification.

Marissa Papaconstantinou (Toronto, ON) prendra le départ de sa première course à Tokyo en qualifications du 200 m T64 femmes à 10 h HJ / 21 h HE (lundi soir). Les finales sont prévues en soirée mardi, heure de Tokyo.

Paracyclisme

L'équipe canadienne de paracyclisme tourne son attention vers les épreuves sur route avec huit athlètes sur la ligne de départ du contre la montre.

À l'épreuve féminine du contre la montre sur route C4, on retrouve Kate O'Brien (Calgary, Alb.) et Keely Shaw (Midale, Sask.), deux médaillées du vélodrome de Tokyo. O'Brien a remporté l'argent du 500 m contre la montre et Shaw, le bronze de la poursuite individuelle 3000 m. Le départ de leur course est donné à 8 h 30 HJ / 19 h 30 HE (lundi soir).

Ross Wilson (Sherwood Park, AB) prendra part à la course de la catégorie C1 hommes, à 8 h 41 HJ / 19 h 41 HE (lundi soir). Il s'agit de sa première des Jeux de Tokyo 2020. Lors des Jeux de Rio 2016, il en avait décroché la médaille d'argent.

Pour la course de vélo à main H3 hommes, il y aura trois Canadiens en action : Joey Desjardins (Hawkesbury, Ont.), Alex Hyndman (Morpeth, Ont.) et Charles Moreau (Victoriaville, Qc). Ce dernier est le médaillé de bronze paralympique en titre de l'épreuve. Il s'agit des premiers Jeux des deux autres paracyclistes. La course commence à 9 h 40 HJ / 20 h 40 HE (lundi soir).

Le Canada a également deux tricyclistes sur la ligne de départ de la course T1-2 femmes qui commence à 15 h 37 HJ /2 h 37 HE : Marie-Ève Croteau (Québec, Qc) et Shelley Gautier (Niagara Falls, Ont.). Il y a cinq ans à Rio, Croteau avait conclu l'épreuve au sixième rang alors que Gautier avait gagné le bronze.

Paranatation

Le Canada a droit à une journée chargée à la piscine avec neuf athlètes en qualifications.

Pour ses débuts paralympiques, Zach Zona (Waterford, Ont.) donne le coup d'envoi de la journée avec le 400 m libre S8 hommes à 9 h 7 HJ / 20 h 7 HE (lundi soir). Ses coéquipiers se succèderont sur les blocs de départ pendant les deux heures suivantes.

Les nageurs en compétition sont Nicholas Bennett (Parksville, C.-B.), Angela Marina (Cambridge, Ont.), Tammy Cunnington (Red Deer, Alb.), Sabrina Duchesne (St-Augustin-de-Desmaures, Qc), Shelby Newkirk (Saskatoon, Sask.), Camille Bérubé (Gatineau, Qc) et Alec Elliot (Kitchener, Ont.).

Katarina Roxon (Kippens, T.-N.-L.) ferme la marche à 10 h 43 HJ / 21 h 43 HE (lundi soir).

Les finales de natation sont disputées à compter de 17 h HJ / 4 h HE.

HORAIRE COMPLET

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 31 août de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur paralympique.ca/tokyo-2020-en-direct, cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, l'appli CBC Sports pour iOS et Android, le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem et l'appli Radio-Canada Sports.

Compétitions télévisées le 31 août :

Sportsnet One (en reprise à CBC en fin de soirée) -- 7 h HE

CBC (journée) -- 15 h heure locale

CBC (heures de grande écoute) -- 19 h heure locale

CBC (fin de soirée) -- 0 h 30 heure locale (mercredi)

Radio-Canada (après-midi) -- 13 h HE

Radio-Canada (fin de soirée) -- 23 h 5 HE

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet. Consultez l'horaire local pour la programmation à jour.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 se trouvent sur paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

[LIEN] LISTE DES CONTACTS POUR LES MÉDIAS POUR CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/