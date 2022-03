Ski para-alpin Le slalom géant se poursuit en ski para-alpin avec les courses des athlètes féminines. Le portillon de départ s'ouvre à 8 h 30 h heure locale / 19 h 30 HE jeudi. La deuxième descente commence à 11 h 45 heure locale / 22 h 45 HE jeudi. Il y aura quatre Canadiennes en haut de la piste, dont la championne paralympique de Beijing 2022 Mollie Jepsen et la double médaillée de bronze Alana Ramsay. Elles sont accompagnées de Michaela Gosselin à l'épreuve féminine debout, et de Katie Combaluzier dans celle en position assise.

Parahockey sur glace

Le Canada retrouve la Corée du Sud en demi-finale du tournoi de parahockey sur glace. Lors du tournoi à la ronde, les Canadiens ont blanchi les Coréens 6-0 et ils espèrent une autre victoire pour obtenir la clé du match pour la médaille d'or. La rondelle est mise en jeu à 12 h 5 heure locale / 23 h 5 jeudi HE. Il y a quatre ans, la demi-finale s'était également jouée entre les deux nations. Le Canada l'avait emporté et la Corée du Sud avant obtenu la médaille de bronze.

Ski paranordique -- biathlon

Les dernières courses de parabiathlon des Jeux ont lieu vendredi avec l'épreuve individuelle longue distance.

Mark Arendz a récolté une médaille à chacune des courses de biathlon dont il a pris le départ à Beijing : l'or au 10 km moyenne distance et le bronze au sprint 6 km. Il vise un tour du chapeau dans la catégorie en position debout hommes. Sa course commence à 12 h 40 heure locale / 23 h 40 HE jeudi.

Le départ de l'épreuve féminine en position debout se donne à 12 h 20 heure locale / 23 h 20 heure locale et Brittany Hudak et Emily Young seront sur la ligne de départ. Il y a quatre ans, la médaille de bronze de l'épreuve était revenue à Brittany Hudak.

Dans la catégorie assise, Christina Picton prend place sur la ligne de départ de la course féminine à 10 h heure locale / 21 h HE jeudi et les Collin Cameron et Derek Zaplotinsky la suivront une demi-heure plus tard pour l'épreuve masculine. Colin Cameron, qui est grimpé sur la troisième marche du podium de l'épreuve à Pyeongchang, a remporté deux autres médailles de bronze en ski de fond cette semaine, mais il est encore en quête d'un premier titre en biathlon.

Parasnowboard

Les quatre paraplanchistes reviennent pour le slalom incliné qui commence à 11 h heure locale / 22 h HE jeudi. Plus tôt cette semaine, Tyler Turner (SB-LL1 hommes) et Lisa DeJong (SB-LL2 femmes) ont déjà procuré au Canada ses premières médailles de l'histoire en snowboard : l'or et l'argent au snowboard cross. Les deux athlètes espèrent remonter sur le podium. Leurs coéquipiers Alex Massie (SB-LL2 hommes) et Sandrine Hamel (SB-LL2 femmes) seront également de la partie. Au slalom incliné, les athlètes effectuent deux descentes sur le parcours et c'est leur meilleur chronomètre qui décide du résultat final.

Curling en fauteuil roulant

Le Canada est de retour pour la ronde des médailles en curling en fauteuil en roulant pour la cinquième édition consécutive des Jeux. Le pays n'en a raté aucune depuis l'entrée du sport au programme paralympique des Jeux d'hiver. Mark Ideson, Ina Forrest, Dennis Thiessen, Jon Thurston et Collinda Joseph joueront contre la Chine en demi-finale à 14 h 35 heure locale / 1 h 35 HE. Les Canadiens, qui ont une fiche de sept victoires et trois défaites jusqu'à maintenant à Beijing, l'ont emporté sur l'équipe chinoise au début du tournoi à la ronde. Il s'agit également d'une répétition de la demi-finale des Jeux de 2018. La Chine l'avait alors emporté avant de gagner la médaille d'or.

Une victoire donnerait au Canada un laissez-passer pour le match pour la médaille d'or de samedi, sa première finale paralympique depuis 2014. Si elle s'incline, l'équipe reviendra au jeu en fin de journée vendredi pour le match pour la médaille de bronze qui sera disputé à 19 h 35 heure locale / 6 h 35 HE.

Champion paralympique en 2006, en 2010 et en 2014, le Canada a obtenu la médaille de bronze il y a quatre ans.

