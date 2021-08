Austin Smeenk (Oakville, Ont.) accède directement à la finale du 100 m T34 prévue à 10 h 43 HJ / 21 h 43 HE. L'athlète de vingt-quatre ans s'était classé au sixième rang de l'épreuve lors des Jeux de Rio 2016.



Brent Lakatos (Dorval, Qc) a déjà deux médailles d'argent à son palmarès des Jeux de Tokyo, et il est de retour au stade pour les qualifications du 1500 m T54 hommes à 12 h 44 HJ / 23 h 44 HE (dimanche). Il détient le record du monde chez les T43 depuis 2017. Zachary Gingras (Markham, Ont.), dont c'est la première course paralympique, prendra le départ des qualifications du 400 m T38 hommes à 12 h 19 HJ / 23 h 19 HE (dimanche) et Jessica Frotten (Whitehorse, Yn), celui du 1500 m T54 femmes à 21 h 34 HJ / 8 h 34 HE. La finale des épreuves a lieu mardi.

Basketball en fauteuil roulant

Pour son dernier match du tournoi à la ronde, l'équipe masculine canadienne joue contre la Colombie à 9 h HJ / 20 h HE (dimanche). Une victoire lui assurerait une place en quart de finale. Avec sa fiche d'une victoire et de trois défaites, l'équipe a grimpé au cinquième rang du classement du groupe A depuis sa première victoire dimanche. Les quatre premières équipes obtiennent leur billet pour le tour suivant.

Paranatation

Quatre nageurs canadiens seront en action à la piscine lundi. Aly Van Wyck-Smart (Toronto, Ont.) et Nikita Ens (Meadow Lake, Sask.) se retrouvent pour les qualifications du 100 m libre S3 à 10 h 30 HJ / 21 h 30 HE (dimanche). Camille Bérubé (Gatineau, Qc) et Danielle Dorris (Moncton, N.-B.) passent directement en finale du 100 m dos S7 prévue à 17 h 07 HJ /4 h 07 HE.

Boccia

Le tour préliminaire du tournoi individuel de boccia prend fin et les trois Canadiens espèrent avancer en quart de finale. Dans la catégorie BC4, Iulian Ciobanu (Montréal) affronte le Chinois Zheng Yuansen et tente de conserver sa fiche parfaite à 16 h HJ / 3 h HE alors qu'Alison Levine (Montréal) retrouve le Croate Davor Komar à 9 h 30 HJ / 20 h 30 HE (dimanche). La joueuse a une victoire et une défaite à son actif. Le troisième Canadien en compétition est le joueur BC2 Danik Allard (Bois-des-Filion, Qc). Avec sa fiche de 0-2, se mesurera à l'athlète du RPC Diana Tsyplina à 13 h 20 HJ / 0 h 20 HE.

Goalball

L'équipe canadienne féminine de goalball termine le tour préliminaire par un match contre la Chine à 14 h 45 HJ / 1 h 45 HE. Avec une fiche d'une victoire et de deux défaites à son actif qui la relègue au cinquième rang, le Canada a besoin d'un top 4 pour avancer en quart de finale. L'équipe doit donc l'emporter lundi pour avoir la chance de prendre part à l'étape suivante.

Paratir à l'arc

Pour les huitièmes de finale éliminatoire de l'épreuve d'arc à poulies femmes, Karen Van Nest (Wiarton, Ont.) fait face à la Chinoise Lin Yueshan à 10 h 25 HJ / 21 h 25 HE (dimanche). La gagnante obtient une place en quart de finale. À la suite du tour de classement, Karen Van Nest occupe onzième rang, et Lin Yueshan, le sixième. La finale de l'épreuve est disputée lundi et si la Canadienne l'emporte, elle sera de retour sur le terrain plus tard dans la journée.

Paratir

Doug Blessin (Port Coquitlam, C.-B.) et Lyne Tremblay (Magog, Ont.) prennent part à leur première épreuve des Jeux de Tokyo 2020, la carabine à air comprimé en position debout mixte 10 m SH2. Le tour de qualification commence à 13 h 15 HJ / 0 h 15 HE. Les huit premiers athlètes au classement passent ensuite à la finale qui a également lieu lundi. Il s'agit d'une troisième participation aux Jeux paralympiques pour les deux athlètes, mais de la première en paratir pour Lyne Tremblay qui faisait auparavant du paratir à l'arc.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

