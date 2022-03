Les qualifications commencent en matinée, et les fondeurs qui avanceront en demi-finales et en finale seront de retour en après-midi.

Les Canadiens disputeront d'abord la course masculine en position assise et le médaillé de bronze sur longue distance Collin Cameron sera en quête d'un autre podium aux côtés de Derek Zaplotinsky et d'Ethan Hess à 10 h heure locale / 21 h HE mardi. Chez les femmes, Christina Picton et Lyne-Marie Bilodeau prennent le départ de la course en position assise à 10 h 24 heure locale / 21 h 24 mardi HE.

L'épreuve debout suit avec le départ de la course de Natalie Wilkie à 10 h 55 heure locale / 21 h 55 HE mardi. Le dernier en piste est Brian McKeever avec son guide Russell Kennedy à 11 h 11 heure locale / 22 h 10 HE mardi pour la course des athlètes masculins avec une déficience visuelle.

Curling en fauteuil roulant

Le Canada commence l'avant-dernière journée de la ronde préliminaire à Beijing avec quatre victoires et trois défaites. Mercredi, l'équipe a deux matchs à disputer. Sa journée commence avec un rendez-vous avec la Grande-Bretagne à 14 h 35 heure locale / 1 h 35 HE et se termine avec une rencontre avec l'Estonie à 19 h 35 heure locale / 6 h 35 HE.

Les Canadiens sont actuellement à égalité pour la quatrième position au classement avec deux autres équipes. Seules les quatre meilleures équipes obtiennent un laissez-passer pour le carré d'as. La Grande-Bretagne a une fiche de 3-3, et l'Estonie de 2-4.

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 9 mars de l'équipe paralympique canadienne.

Il est possible de regarder toutes les compétitions du Canada en direct sur internet. Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur Paralympique.ca, la chaîne YouTube du CPC, cbc.ca/beijing2022 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, le service de diffusion en continu CBC Gem, l'appli Radio-Canada Sports et l'appli CBC Sports app pour les appareils iOS et Android. Les personnes qui souhaitent rattraper les compétitions plus tard peuvent le faire sur les mêmes plateformes, ainsi que sur Amazon Prime Video.

Compétitions télévisées au Canada le 9 mars :

Sportsnet One -- 10 h HE / 7 h HP

CBC (journée) -- 15 h heure locale

CBC (fin de soirée) -- 0 h 30 heure locale

Radio-Canada -- 13 h HE

Radio-Canada -- 23 h 5 HE

*heure de diffusion dans votre région à confirmer*

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet.

